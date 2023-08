Città di Savona, Frumento: “Ferrara sarà fondamentale. Partiamo per vincere, assurdi quattro anni in Prima Categoria”

Il Città di Savona ha partecipato al memorial “Borreani” andato in scena al “Picasso” di Quiliano. Sfida da 45 minuti contro Quiliano&Valleggia (Promozione) e Cengio (Girone “A” Prima Categoria. I biancoblù hanno pareggiato 0 a 0 e poi vinto ai rigori contro i granata valbormidesi e perso 1 a 0 contro i biancorossoviola padroni di casa.

“Qualcosa di meglio rispetto all’amichevole contro la Cairese si è visto – esordisce mister Ermanno Frumento -. Continuiamo a essere pochi per tanti motivi. Quando ci saremo tutti saremo sicuramente una buona squadra. Sono contento della prestazione contro il Quiliano. Sono felice della mezzora fatta da Ferrara, per noi sarà un giocatore fondamentale”. L’ex Finale, esterno d’attacco con trascorsi in Serie D ed Eccellenza, ne viene da un paio di stagioni di infortuni, dal suo rilancio dipenderà anche quello del calcio biancoblù.

Nella giornata di oggi potrebbe arrivare anche il brasiliano Leandro Leite. “Lunedì (oggi ndr) potremo avere un altro giocatore in squadra, un grande giocatore per la categoria. Potrebbe già scendere in campo a Carcare”. Domani, infatti, la squadra sarà impegnata in un triangolare al Corrent contro i padroni di casa e il Millesimo.

La speranza del mister è che gli sforzi del club spingano i tifosi a unirsi intorno alla squadra (per ora, però, Brigata 1907 e Pessimi Elementi non saranno sugli spalti). Tante le tessere del tifoso sottoscritte, raggiunta quota 106. “Il calcio a Savona può rinascere solo con i savonesi – continua il mister- . La società è composta al 90% da savonesi che impiegano soldi e tempo per la squadra. I ragazzi lo percepiscono. E la gente sostiene la squadra se a contattarli è qualcuno che conoscono bene, qualcuno del posto”.

Campionato difficile, ma l’allenatore non può e soprattutto non vuole nascondersi: “Siamo a due settimane di preparazione, ne abbiamo ancora 4/5 settimane prima dell’inizio del campionato. Essendo un campionato corto, bisogna partire bene. Dobbiamo essere sinceri, noi partiamo per vincere. Inaccettabile che il Savona giochi in Prima Categoria da quattro anni”.