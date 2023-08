Città di Savona, entusiasmo Pongilione: “Società sul pezzo, ci saranno ancora innesti. Puntiamo ad un campionato di vertice”

Savona. In attesa del triangolare che questa sera vedrà il Città di Savona impegnato a Carcare contro Carcarese e Millesimo, continua la serie di reazioni ai risultati ottenuti dai biancoblù sabato sera in occasione del trofeo “Valerio Borreani”.

Dopo i match contro Cengio e Quiliano&Valleggia, oltre a mister Frumento, ad intervenire è stato anche Fabrizio Pongilione, nuovo direttore generale del club. “Siamo ancora abbastanza indietro con la preparazione – ha esordito l’intervistato -, questi tornei servono per amalgamare la squadra. Questa sera abbiamo iniziato a vedere un po’ di gioco nonostante mancassero alcuni elementi della nostra formazione tipo, è soltanto calcio d’agosto ma posso dire di essere fiducioso”.

“Noi siamo l’Asd Città di Savona – ha proseguito Pongilione -, siamo consapevoli di portare un nome importante. La società lavora a 360 gradi e siamo sempre sul pezzo. Siamo partiti ricostruendo praticamente da zero. Grande merito a mister Frumento che ha mantenuto un gruppo importante, ora stiamo cercando di aggiungere degli elementi che possano aumentare ulteriormente la competitività della rosa”.

Il mercato resta aperto per il sodalizio biancoblù: “Sicuramente ci saranno ancora degli innesti. Sono contentissimo per il ritorno in campo di Ferrara, sarà importante per noi”. Infine, in merito agli obiettivi stagionali, idee chiare per Pongilione: “Dovremo disputare un campionato di vertice a tutti i costi per rispetto di società, giocatori e tifosi”.