Calcio, Città di Savona: Enrico Santucci nuovo presidente, saluta Benucci

Savona. Sono ore di grande frenesia in casa Città di Savona. Il precampionato dei biancoblù, dopo l’amichevole d’esordio persa contro la Cairese e ben tre triangolari disputati senza spiccare particolarmente, sta iniziando a preoccupare i tifosi.

Inoltre, tralasciando i primi risultati ottenuti sul campo, l’arrivo di nuovi giocatori in prova nella serata di ieri sembrerebbe aver incrinato il rapporto tra Frumento e la società: al momento si attendono conferme o smentite ufficiali sulle indiscrezioni circolate con insistenza in mattinata che vedono il mister come dimissionario.

Nel frattempo, ecco un ulteriore colpo di scena. Il Città di Savona ha infatti reso noto di aver nominato un nuovo presidente, figura che prenderà il posto dell’uscente Angelo Benucci. Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: “L’ASD Città di Savona, dopo il consiglio riunitosi questa mattina, ha deciso di nominare presidente della società il signor Enrico Santucci. Una scelta che conferma la voglia di una dirigenza savonese che possa operare con ragazzi della nostra provincia e della nostra regione.

Ecco le parole del nostro presidente: “È con gratitudine che ringrazio il direttivo per l’incarico che ho accettato con entusiasmo. Il mio impegno sarà di rappresentare i colori biancoblù, un onere e una responsabilità, ma più di tutto un onore, nei confronti del Città di Savona e in tutte le sue componenti che hanno voluto esprimere, con questo mandato, la loro fiducia nella mia persona. Siamo tutti protesi a remare nella stessa direzione e, anche nei momenti difficili, la compattezza nel raggiungimento degli obbiettivi non verrà mai meno, così sono certo che tutti daranno il loro apporto e che i nostri magnifici ragazzi dimostreranno sempre il massimo dell’impegno, per onorare la nostra maglia”.

Nel contempo ringraziamo il presidente uscente Angelo Benucci per la sua passione dimostrata e per aver messo la sua esperienza a nostra disposizione all’inizio di questa nuova avventura.”