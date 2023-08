“Che storia che natura!”: a Borghetto mercoledì 16 agosto appuntamento per i bimbi

Borghetto Santo Spirito. La Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito propone ai suoi piccoli amici un ricco programma di attività per l’estate 2023, all’aperto, presso il Giardino Stefano Pittaluga di Via Marexiano, alle ore 16,30.

Mercoledì 16 agosto, appuntamento per gli amici di 3/6 anni con “Che storia la Natura!”: Sfogliare insieme libri per scoprire la montagna, i suoi paesaggi mozzafiato, i ruscelli che scorrono con l’acqua fresca e limpida, il mare con la sua distesa d’acqua con le sfumature dal verde al blu scuro, i prati con i fiori che sbocciano, le farfalle con i loro brillanti colori, le coccinelle, sperando che si posino su di noi per augurarci buona fortuna.

Attività gratuita, con iscrizione obbligatoria presso la Biblioteca Civica di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà: tel. 0182 973016 – mail biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it.

In caso di pioggia le attività si svolgeranno in Biblioteca.