CerialeSi attacca l’amministrazione Fasano: “Docce in spiaggia, via Romana, manifestazioni: paese senza una guida”

Ceriale. “Dopo l’ultimo consiglio comunale è sempre più chiara la mancanza di una guida consapevole e responsabile per il paese”. Ne sono convinti Antonello Mazzone e Fabrizio Dani, consiglieri comunali del gruppo di minoranza di CerialeSi.

“La maggioranza fa far finta di volere contenere lo spreco d’acqua facendo installare sulle spiagge docce a pagamento su un’utenza pagata da un privato, stravolgendo le regole del bando, ma non fa nulla per eliminare il 40% di perdite dell’ormai fatiscente rete idrica comunale che viene pagata da tutti i cerialesi”, notano.

“Se poi parliamo di via Romana, è giusto che i cittadini sappiano che i lavori sono iniziati 4 anni fa e, come tutti possono notare, non sono ancora completati. Inoltre un tratto relativamente breve, che sarebbe dovuto costa (come da prima aggiudicazione) circa 300 mila euro più Iva, tra prezzi lievitati e spese legali, verrà a costare ai contribuenti più del doppio, circa 700 mila euro”.

Per quanto riguarda le manifestazioni, in consiglio comunale è emerso come “l’aspetto relativo alla sponsorizzazione non trovi nessuna legittimazione da parte del Comune, pertanto non si comprende a che titolo è svolta questa attività e per quale motivo i commercianti dovrebbero pagare la società che è già stata remunerata dal Comune per realizzare gli eventi, tenuto conto che la stessa gode già della possibilità di vendere ad un prezzo dalla stessa stabilito, trecento biglietti per ogni evento”.

“Altro punto poco chiaro è se gli organizzatori delle serate del 31 luglio, 12 agosto e 31 ottobre sono legittimati a vendere spazi pubblici ai commercianti cerialesi i quali sembrano essere trattati come delle mucche da mungere, cioè costretti a partecipare economicamente alla realizzazione di eventi che loro non hanno concordato con l’amministrazione, nonostante parrebbe che il Comune abbia autorizzato l’occupazione degli spazi pubblici da parte dei commercianti senza richiedere alcun onere. Inoltre bisognerebbe comprendere se quanto autorizzato a questa società, non vada ad eludere la prescrizione del codice degli appalti che prevede una rotazione dei soggetti affidatari”.

“Tutto questo deve far riflettere sull’approssimazione con cui questa maggioranza amministra il paese, noncurante delle norme e delle buone pratiche. Questo si traduce in disservizi e maggiori costi a carico dei cittadini cerialesi e di tutti i contribuenti”.