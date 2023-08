Ceriale, turista ferisce al volto il titolare di uno stabilimento balneare

Ceriale. Prima la lite con un diverbio verbale e lo scambio di insulti, poco dopo il turista si è scagliato contro il titolare di una struttura turistica, colpendolo al volto con un contenitore.

L’episodio si è verificato presso uno stabilimento balneare di Ceriale ieri pomeriggio, con l’intervento da parte del personale della Polizia Locale.

Secondo i primi accertamenti svolti dagli agenti in servizio, per futili motivi legati al servizio di ristorazione il cittadino straniero, comunitario, ha avuto una accesa discussione con il titolare dei bagni marini cerialesi, procurandogli poi lesioni guaribili in sette giorni di prognosi, stando al referto da parte dei sanitari dell’ospedale di Albenga.

Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti, anche mediante l’utilizzo di testimonianze e immagini di videosorveglianza.

Durante l’estate la Polizia Locale garantisce quotidianamente il servizio di controllo del litorale e del territorio, con più pattuglie e anche in abiti borghesi.