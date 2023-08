Ceriale, su un muro scritta contro il vicesindaco che accusa la minoranza. Nervo (Noi per Ceriale): “Quereliamo Giordano”

Ceriale. Appare una scritta (“Giordano, 500mila euro di appalto, le pietre che fine hanno fatto?”) sul muro che costeggia il nuovo marciapiede di via Romana e a Ceriale scoppia la polemica. Il vicesindaco Luigi Giordano, oggetto della scritta, ha infatti scritto un post sulla sua pagina Facebook affermando che “il livello dello scontro politico è scaduto alle scritte diffamatorie sui muri“, mandando su tutte le furie la minoranza cerialese.

A replicare al vicesindaco è stato Piercarlo Nervo del gruppo consigliare “Noi per Ceriale”, che ha dichiarato: “Personalmente condanno il gesto che è ignobile ma non accetto assolutamente la dichiarazione pubblicata da Giordano, chiaramente rivolta alla minoranza, tant’è che i commenti al post, pro Giordano, denigrano le liste avversarie usando anche parole poco piacevoli nei nostri confronti”, e ha anche annunciato che “presenterà querela sia nei confronti del vicesindaco che di coloro che si sono permessi di denigrare nei commenti”.

“Personalmente, – ha proseguito Nervo, – non ho bisogno di scrivere sui muri e a Giordano ricordo che quando era in opposizione insieme a me e a digiuno sul funzionamento della macchina amministrativa, ogni volta che aveva bisogno di spiegazioni e di aiuti per svolgere il suo compito mi sono sempre messo a disposizione come faccio anche nella mia vita personale se qualcuno ha bisogno, quindi, l’unica cosa che può fare nei mie confronti è avere rispetto della mia persona visto che sa benissimo che non farei mai un gesto del genere”.

“Le idee che abbiamo come gruppo consigliare sullo sviluppo di Ceriale le portiamo in consiglio comunale perché riteniamo che quella sia la sede per discutere dei problemi del paese e non su un muro di cemento armato e questo lo dimostriamo con i fatti. Nell’ultimo consiglio comunale, oltre che a rimarcare che il costo per il marciapiede, che al momento dell’assegnazione dell’appalto era di circa 420mila euro è finito ad un costo di circa 660mila euro ho fatto una proposta per realizzare una modifica al progetto che è ancora in corso, per recuperare le somme necessarie per poter proseguire il marciapiede fino alla via San Bernardo, proposta che peraltro è stata accettata dalla maggioranza”.

“Perché Giordano non spiega ai cittadini come mai questa differenza di 240mila euro invece di spostare l’attenzione sul fatto che riceve attacchi che lui ritiene vengano dalla minoranza; forse se fossi in lui mi farei qualche domanda sul perché di quella scritta, anche se ripeto, che è un gesto da condannare”, ha aggiunto ancora.

“E all’assessore Gaglioti Daniele che dichiara: è solo invidia, e fa quadrato con il vice sindaco, chiedo a quale invidia si riferisce, noi come gruppo non proviamo invidia per nessuno e sappiamo come comportarci politicamente, forse è la maggioranza che non ha ben chiaro qual è il suo ruolo, chi vince governa e rispetta l’avversario come personalmente faccio io e per la quale conio un motto: ‘meno selfie e più fatti’ e soprattutto invito l’assessore Gaglioti a non appropriarsi di iniziative che non sono sue per far credere ai cittadini che è il frutto di questa amministrazione e mi riferisco all’intervento nella Valle Ibà per il quale ha dichiarato: “ intervento propedeutico alla nostra offerta turistico – sportiva in una zona di assoluto pregio naturalistico “; peccato che lui non ha fatto proprio nulla perché è un progetto del sindaco Romano”, ha concluso Nervo.