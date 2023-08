Carcarese, un giovane gioiellino per il centrocampo: preso Christian Diamanti

Carcare. Un innesto giovane e di personalità per il centrocampo della Carcarese che accoglie in biancorosso Christian Diamanti.

Classe 2005, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile nella Cairese, per poi esordire in Eccellenza due anni fa con la prima squadra allenata da mister Diego Alessi. Per lui la scorsa stagione una decina di presenze e ora l’esperienza in Promozione con la maglia della Carcarese.

“Sono molto felice di essere qui, i compagni mi hanno accolto bene ed è davvero un bel ambiente – commenta il giovane centrocampista – Sono convinto che questa esperienza mi permetterà di crescere e spero di fare bene”.

“Christian è uno dei giovani più promettenti della Valbormida – dichiara il direttore sportivo Edoardo Gandolfo – lo seguivamo da tempo e siamo felici di averlo portato a Carcare, per questo ringraziamo la Cairese. Oltre al ruolo di centrocampista, all’occorrenza può rivestire anche quello di terzino, è un giocatore di prospettiva e di grande personalità che va a rinforzare ulteriormente la mediana biancorossa”.