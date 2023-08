Carcare, un lettore: “Da perla della Valbormida a paese degradato”

Vorrei intervenire in merito alle continue diatribe messe in atto dalle due fazioni politiche carcaressi, i vincitori ed i vinti.

Personalmente sono dell’idea che chi ha già governato debba lasciare la palla in mano a coloro che hanno vinto le elezioni ed attendere un congruo periodo di tempo prima di proferire verbo, la storia, triste, di Carcare è sotto gli occhi di ogni cittadino avveduto, lo stato di degrado e di abbandono in cui versa il paese è notorio, la condizione finanziaria disastrosa e l’ormai persa appetibilita’ della, un tempo, perla della Valbormida, rappresentato un notevole danno alla immagine del paese.

Per tutti coloro che hanno creduto in Carcare 20 anni fa, che come il sottoscritto hanno investito importanti risorse in un paese noto per la qualità della vita, per la piacevolezza e la cura dei luoghi, la doccia risulta inevitabilmente fredda, il susseguirsi di scellerate gestioni politiche hanno comportato un progressivo ed inarrestabile declino ambientale, culturale e sociale, con buona pace del nostro piacere di vita e dei nostri investimenti .

Le abitazioni, un tempo quotate almeno un venti per cento oltre la media valbormidese, risultano oggi fortemente svalutate se non addirittura invendibili, la qualità della vita è stata fortemente minata dalla perdita di tessuto commerciale, di servizi e di decoro, che hanno comportato, come contraltare, il quasi completo decadimento sociale e civico.

Il paese, un tempo abitato da persone di livello, da professionisti e da cittadini di buon ceto, ora risulta farcito quasi esclusivamente da residenze popolari, il prestigio e l’orgoglio di appartenenza scomparsi nel nulla, il profondo senso di disagio e difficoltà di convivenza con una movida incontrollata e di bassissimo livello, uniti alla scarsa condizione di pulizia del paese rendono la zona tutt’altro che attrattiva e la voglia di scappare e dimenticare diviene purtroppo elevata.

Pertanto, prima di scontrarsi su ideologie politiche, rinfacciamenti di parte ed altro, suggerirei a chi ci ha governato delle profonde, profondissime riflessioni interiori, successivamente aprite gli occhi e guardatevi intorno, il degrado è servito.

Luca Caviglia