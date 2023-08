Carcare, torneo Sempre con Noi: la composizione dei due gironi

Carcare. Sabato 23 settembre alle ore 9 si darà inizio, in contemporanea nelle due palestre di Carcare e di Cairo Montenotte, alla 14ª edizione del torneo internazionale di pallavolo femminile organizzato dalla società di Carcare, denominato Sempre con Noi, per l’aggiudicazione del prestigioso Trofeo Vitrum&Glass.

“Un evento che è sempre in crescita dal punto di vista agonistico – commenta Michele Lorenzo, presidente della Pallavolo Carcare -. Nasce come un torneo di livello per affrontare l’imminente campionato. Questa edizione è particolare in quanto si affronteranno quattro formazioni di B1 tutte appartenenti a gironi diversi, due importanti formazioni estere di Serie A come l’ungherese BVSC Zuglò e la francese VBC Chamalieres”.

“Siamo soddisfatti anche per la presenza della formazione siciliana Hub Ambiente Teams Volley Catania, il che amplia ulteriormente i confini del nostro torneo – continua Lorenzo -. Formazione che dovrà mostrare i muscoli confrontandosi con le pari categoria della piemontese Libellula Volley, della lombarda Volley Academy Valtellina Valchiavenna e della ligure progetti Rimont Pallavolo Genova. Formazioni queste che hanno completato la rosa delle giocatrici ed hanno già ripreso i loro allenamenti. Chiude la composizione del torneo le formazione della Nazionale Polizie d’Italia e dell’Iglina Albissola di B2, dove gioca la carcarese Silvia Giordani. Per loro sarà un buon momento sportivo di confronto tecnico”.

Non sarà un torneo dal risultato prevedibile, tutte le formazioni sono ben strutturate con giocatrici di livello e sarà uno spettacolo assistere alle gare. Un torneo importante anche nelle presenze: 155 partecipanti, una trentina di componenti dello staff organizzatore, sei strutture alberghiere coinvolte e con il supporto della Regione Liguria, i comuni di Carcare e Cairo Montenotte e l’interessamento della Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte.

Prima gara al palazzetto dello sport di Carcare ore 9: l’ungherese BVSC Zuglò incontra la siciliana Hub Ambiente Teams Volley Catania. Nello stesso girone sono inserite Iglina Albisola e Libellula Volley.

Al palazzetto dello sport di Cairo Montenotte, in contemporanea, le francesi del VBC Chamalieres se la vedranno con le liguri della Rimont Progetti Genova. A seguire, in campo Polizie d’Italia contro Valtellina Valchiavenna.

L’ingresso è gratuito e sarà assicurata la diretta video.