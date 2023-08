Carcare, programmati nuovi controlli della polizia locale con il telelaser: ecco dove e quando

Carcare. Dopo i controlli della velocità in via Nazionale, questa settimana la polizia locale sarà posizionata con il telelaser in via Maestri del Lavoro.

La pattuglia sarà operativa con il dispositivo nel pomeriggio di giovedì 3 agosto, dalle ore 15.30 alle ore 20.00. I controlli verranno effettuati in entrambi i sensi di marcia, nel tratto in prossimità di via delle Moglie, nei pressi dell’officina Autogem.

Il limite di velocità nella zona è di 50 km/h, la tolleranza consentita è di 5km/h oltre la soglia.

I dettagli, come ogni settimana e come da volere dell’amministrazione, sono stati resi pubblicati sul sito del Comune e sull’app ComuniCare.