Carcare, Mirri a De Vecchi: “Costretti a rinunciare ai fondi Gal per mancanza di liquidità a causa della sua amministrazione”

Carcare. “Accuse inopportune”, così il sindaco Rodolfo Mirri definisce le dichiarazioni del suo predecessore nonché attuale consigliere di minoranza Christian De Vecchi, che lo ha accusato di “procurare danni a cittadini e imprese rinunciando, per la seconda volta, a finanziamenti già ottenuti”.

Qualche settimana fa, infatti, dall’opposizione erano arrivate critiche riguardo alla rinuncia di oltre mezzo milione di euro di fondi regionali per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul Bormida. Ed ora il Comune ha deciso di rinunciare anche al finanziamento del GAL (circa 26mila euro a fondo perduto) ottenuto da Carcare insieme a Cairo Montenotte, Altare e Millesimo. Obiettivo del bando era quello di finanziare interventi di migliorie urbanistiche in 4 piazze dei comuni valbormidesi per ospitare i mercati dei produttori. In questo caso era prevista la realizzazione in piazza Cavaradossi di colonnine elettriche ed idriche a disposizione degli ambulanti.

“Di fatto – spiega Mirri – la decisione di rinunciare al finanziamento del GAL, segue la stessa logica della precedente, vedi ‘passerella’, ovvero mancanza di disponibilità e reperibilità finanziarie per dare mandato all’inizio lavori e procedere ai successivi pagamenti delle fatture a saldo o a possibili stato avanzamento lavori”.

“Il progetto Mercati Contadini – prosegue il sindaco – riguardava la riqualificazione e l’allestimento delle aree dei mercati contadini con l’installazione di quattro colonnine per la fornitura di energia elettrica e idrica ad esclusivo utilizzo del partenariato costituito da piccole e piccolissime aziende agricole, per un importo pari a € 26.197,73. Da tale importo sono ancora da sottrarre spese quali progettazione e direzione lavori per un importo di € 3.348,36 e ulteriori lavori non previsti nel bando. Tenendo anche conto dell’impossibilità di utilizzo ribassi d’asta per gli aumenti generalizzati negli anni 2020/2022, si è ritenuto dover rinunciare al progetto che comunque andava ad interferire su di un’altra progettazione di rigenerazione urbana prevista nella stessa area del bando, già programmato nel progetto definitivo ed esecutivo denominato ‘Spazio Urbano 1: Piazza Caravadossi e dintorni (Spazio Urbano 6 Piazza Marconi) recupero ad area verde attrezzata, parco giochi, percorso tematico dedicato alle eccellenze della Val Bormida, esposizione d’arte all’aperto dedicata alla scuola dei Grigi, giardino fluviale, piazza/mercato, belvedere’. Lavori da eseguirsi nell’attuale area giochi e parte del controviale piazza Caravadossi dove si prevedono lavori di demolizione aiuole e pavimentazione, proprio nella zone in cui una delle quattro colonnine doveva essere installata”.

Mirri poi sottolinea: “Segnaliamo come il precedente assessore al commercio, riconoscendo nel periodo della allora amministrazione la stessa problematica finanziaria, consigliava ai tecnici di intervenire solo per una parte dell’intervento, tralasciano quella che per noi è il cuore del progetto, cioè quella di non realizzare l’allaccio della rete elettrica e idrica. Praticamente sarebbero state ultimate solo parte dei lavori a progetto, quali la fornitura e l’installazione delle centraline, senza però nessuna possibilità di utilizzo, confermando la criticità finanziaria che avrebbe impedito il termine dei lavori”.

“In buona sostanza – ribadisce Mirri – i 26.197,73 euro non completerebbero l’ultimazione dei lavori richiedendo una integrazione cospicua che il Comune oggi non si può permettere grazie alla gestione ‘allegra’ della precedente amministrazione”.

“Ci pare, per concludere, che alcuni degli altri Comuni abbiano richiesto una proroga a tutto settembre per poter definire la loro eventuale adesione, probabilmente ritenendo come noi di verificare la fattibilità”.

“Ricordiamo alla passata amministrazione, per l’ennesima volta, che per poter realizzare qualsiasi tipo di intervento c’è bisogno di poter avere disponibilità di cassa, disponibilità negata grazie alla passata gestione di De Vecchi. Grazie alla nostra oculata gestione stiamo cercando e cercheremo di risolvere tutti i grandi problemi finanziari, gestionali e dei lavori pubblici che proprio De Vecchi&Co ci hanno lasciato in eredità”, conclude il sindaco Mirri.