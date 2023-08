Carcare, l’Osservatorio Animalista: “Mangimi sterilizzanti per ridurre il numero dei colombi”

Carcare. Si dice “scettico” l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) sulle “soluzioni (fototrappole, pattuglie intercomunali di vigili urbani, auto civette, appostamenti e pattugliamenti, eccetera) previste dal Comune di Carcare per risolvere il problema delle montagne (è forse un po’ esagerato?) di granaglie che ignoti cittadini spargerebbero in zone vicine a capannoni industriali per alimentare i colombi; al punto che alcune imprese avrebbero affidato ad un noto studio legale la difesa delle proprie attività danneggiate dagli animalisti”.

OSA ricorda che “oltre 10 anni fa era stato sviluppato con il Comune un progetto, ideato ed organizzato dall’ingegner Luca Boasso, di somministrazione di granaglie in una zona periferica, lontana da abitazioni e capannoni, per attirare e concentrare i colombi fuori città e preparare le basi per future riduzioni numeriche incruente con mangimi sterilizzanti; ma dopo alcuni anni l’iniziativa venne fermata dal Comune, malgrado il sito si fosse rivelato idoneo ed utile, come dimostrano le attuali foto, in cui non vi sono deiezioni e residui”.

OSA propone pubblicamente al sindaco Mirri di “ripensare il progetto e riavviarlo, magari utilizzando gli ignoti animalisti, dopo averli individuati ed invece di sanzionarli; occorrerà però trovare un altro sito, ancora più lontano dagli edifici, perché quello di progetto è divenuto troppo vicino a loro, a causa dell’avvenuta espansione dei capannoni e dei piazzali di sosta”.

“E quando, come si augura da anni OSA, il fornitore unico del mangime sterilizzante (nicarbazina), si convincerà ad abbassare i prezzi a livelli ragionevoli, il Comune avrà pronto il sito ideale di somministrazione, lontano da tutto, con i colombi abituati ad esso e ben concentrati fuori città; e magari accuditi proprio dagli ex ignoti animalisti, cooptati in lavoro di pubblica utilità”.