Carcare, l’affondo di De Vecchi: “Giunta rinuncia di nuovo a soldi già ottenuti, danni per cittadini e imprese”

Carcare. “Questa giunta si lamenta di non avere soldi, ma allo stesso tempo rinuncia a quelli che sono già stati ottenuti a fondo perso dall’amministrazione precedente. Lo hanno già fatto due mesi fa, con l’atto di rinuncia ai fondi della passerella finanziata da Regione Liguria, per un importo pari ai 550mila euro, e sono tornati a farlo di nuovo”. Inizia così l’affondo dell’ex sindaco e attualmente consigliere di minoranza carcarese Christian De Vecchi, che torna ad attaccare la maggioranza guidata dal primo cittadino Rodolfo Mirri.

Nel mirino di De Vecchi, questa volta, è finito un finanziamento del GAL (circa 26mila euro) ottenuto dal Comune di Carcare (insieme a Cairo Montenotte, Altare e Millesimo). Obiettivo del bando era di finanziare interventi di migliorie urbanistiche nelle piazze per ospitare i mercati dei produttori. In questo caso era prevista la realizzazione in piazza Cavaradossi di colonnine elettriche ed idriche a disposizione degli ambulanti.

“Il Comune ha altre idee – sottolinea De Vecchi – e rinuncia per la seconda volta in pochi mesi a dei fondi già ottenuti. In questo modo la giunta provoca un danno ai cittadini, ai produttori locali ma in generale anche a tutta la rete dei comuni valbormidesi, che avevamo partecipato e condiviso questa iniziativa e che ora vedono il Comune di Carcare sfilarsi e restituire tutto al Gal”.

Secondo l’ex sindaco, inoltre, “questi sono peccati politici gravissimi, perché non consentono il potenziamento delle infrastrutture, impoveriscono i servizi e, di conseguenza, la qualità della vita dei cittadini“.