Carcare, la minoranza: “Concluso il cantiere di Autofiori in frazione Vispa, creare area ricettiva-sportiva”

Carcare. “Con la cessione delle infrastrutture e strutture di Cantiere ADF in frazione del Visp, il Comune lavori per creare un’area ricettiva e sportiva a disposizione delle associazioni del territorio”. E’ la proposta della minoranza consiliare di Carcare.

“Sul territorio del nostro Comune – spiegano -, incide un area di proprietà demaniale, pertinenza della concessione ministeriale a terzi della gestione della rete autostradale denominata ADF (Autostrada Dei Fiori), verso la quale il Comune di Carcare gode di una prelazione di utilizzo condizionata. Nei prossimi anni il tratto autostradale A6 tra Savona e Ceva, in entrambi i sensi di marcia continuerà ad essere interessato da lavori di manutenzione straordinaria, entrambe queste direttrici infrastrutturali attraversano il nostro territorio, in particolare alcuni di questi tratti saranno interessati da interventi manutentivi, per altro già oggetto di relazioni istituzionali con il nostro Comune”.

“L’area indicata in premessa, è situata all’incrocio delle SP29 del Colle di Cadibona con la SP15-bis Variante del Mulino, ha il suo punto di origine conica nella rotonda del Vispa, estendendosi per qualche migliaio di metri quadri sino al confine con proprietà private, orograficamente ha un aspetto pianeggiante”.

“Chiediamo al sindaco e la Giunta Comunale ad agire in anticipo con la società concessionaria affinché le strutture e le infrastrutture, insieme ai sottoservizi, realizzate e successivamente utilizzate nel “Parco Gestionale”, di cui sopra, al momento della loro dismissione operativa vengano cedute al Comune di Carcare, previo un controllo della qualità dei manufatti stessi e una loro compatibilità, per gli usi previsti dal PRG. In particolare, per la creazione di un’area ricettiva e sportiva a disposizione delle associazioni del territorio”.