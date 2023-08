Carcare, il Comune rinuncia ai fondi per la passerella sul fiume. De Vecchi: “Decisione ‘politica’ poco intelligente”

Carcare. “Una decisione ‘politica’ poco intelligente”, così il consigliere di minoranza nonché ex primo cittadino di Carcare commenta la decisione del sindaco Mirri di rinunciare ai lavori di realizzazione della nuova passerella sul fiume Bormida.

“In Regione Liguria ci sono circa 250 Comuni, tutti ‘utenti’ dei vari segmenti di finanziamento dell’ente superiore. Ogni segmento di finanziamento è regolamentato da specifica normativa e caratterizzato da bandi cui i comuni partecipano con progetti esecutivi definitivi. Nel suo insieme, una macchina organizzativa complessa che, restituisce ai cittadini una parte dei denari pagati attraverso i tributi, per soddisfare servizi o creare opere pubbliche sul territorio.

Restituire dei finanziamenti già ottenuti, attraverso il percorso appena spiegato, è un peccato politico molto grave”.

“Di fatto dice alla Regione che non c’è bisogno di denari per soddisfare le esigenze dei cittadini. Di fatto presuppone che ne hai a sufficienza senza bisogno di chiederne. Ancora più politicamente pericoloso, se dovesse passare il messaggio che, se il secondo comune di un comprensorio vallivo non ha bisogno dei denari della Regione, allora può essere che tutti gli altri non ne abbiamo altrettanto bisogno. Creando un precedente pericoloso per il comprensorio”.

“Il movente della restituzione, dettagliato nell’atto amministrativo inviato alla Regione, è superficiale e precario. Non serve perché i cittadini delle due sponde del fiume (densamente abitate) possono fare tranquillamente a piedi un chilometro per andare e tornare dai servizi cittadini, usando le infrastrutture esistenti. Per altro una di queste è una strada statale. Presumiamo che il ‘movente nascosto’, abbia più il carattere di una patologia, ovvero l’insofferenza verso le iniziative politiche e amministrative pianificate dalle amministrazioni precedenti. Se questa e la “strategia politica” dell’attuale giunta, i carcaresi rischiano di perdere altri finanziamenti pubblici già ottenuti”.

“Per la cronaca, la rinuncia, è anche un danno economico e professionale per il territorio, il progettista della passerella era carcarese e le aziende costruttrici sarebbero state valbormidesi”, conclude De Vecchi.