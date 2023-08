Carcare, grande successo per la mostra sul fascino delle divise militari ideata da Luca Moretti

Carcare. Visto il grande successo che sta riscuotendo, si protrae fino al 25 Agosto in piazza Caravadossi 21 a Carcare l’esposizione Militare ideata da Luca Moretti sotto la direzione artistica dello stesso e in collaborazione con le Forze dell’’Ordine e Militari.

Un inno dedicato al mondo militare, attraverso un repertorio storico culturale e stilistico minuziosamente studiato e ricercato da Moretti, che non è passato inosservato alle autorità competenti militari e governative. Dove oltre ad un vasto repertorio di bottoni storici e di illustre caratura si potranno osservare una gamma di uniformi militari storicamente ad ampio respiro.

La mostra espositiva seguirà prossimamente anche a Savona e a seguire in altre città, dove lo stilista ligure e fashion designer stesso afferma di aver accettato “con grande interesse e sfiziosa disciplina, questa messa in atto in tale contesto, a seguito di aver scoperto tra le Forze dell’Ordine generali della Liguria e relazioni con le istituzioni militari, un contesto di persone molto speciali, che fanno del proprio lavoro una missione legale e autorevolmente etica basata sulla responsabilità, dall’Arma dei Carabinieri alla Guardia di Finanza alla Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato”.

Sono intervenuti il presidente della Provincia di Savona l’avv. Pierangelo Olivieri, Il Maresciallo – capo dell’ Arma dei Carabinieri di Carcare – Alessandro Carle con il brigadiere Massimo Scrima con i carabinieri dell’Arma, e il Luogo Tenente dell’Arma dei carabinieri di Savona Gianni Martellini.