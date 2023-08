Carcare, due multe nella stessa sera dalla Polizia locale mentre scarica gli strumenti della band

Carcare. Due contravvenzioni a distanza di un’ora e mezza per la stessa infrazione e senza aver rimosso l’auto, mentre stava lavorando. È successo a Carcare lo scorso 16 giugno, ma i verbali sono stati recapitati in questi giorni ad uno dei membri della nota band ligure Studio 54, in occasione di una serata di spettacolo dei festeggiamenti patronali.

La Polizia locale ha elevato le multe perché l’auto si trovava nell’area transennata è chiusa al traffico, proprio dove, però, Walter, il protagonista di questa vicenda, stava scaricando gli strumenti musicali l’attrezzatura utili allo svolgimento della serata.

Una delle due multe è stata annullata, ma sui social, ora, si legge lo sfogo per quella che lui ritiene un’assurdità. “La domanda è: ma si può pagare personalmente per una storia del genere? – scrive Walter Sechi – Quando un’istituzione organizza o autorizza una manifestazione chiede le targhe dei mezzi che necessariamente devono accedere in ztl o altre strade chiuse al traffico in modo da non multare chi è chiamato a prestare servizio per l’occasione, invece… due verbali da 90,50 euro ciascuno (orari 18.58 e 20.45) a me notificati per divieto di transito dalla Polizia Locale di Carcare. E fin qui può succedere a tutti se non fosse che: data dell’infrazione, 16 giugno, quando accedo a Piazza Sapeto (ore 18 circa) per approntare l’allestimento dello Studio-54 Disco Band. Scarto la transenna posta all’incrocio tra Via Roma e la statale credendo di essere più che autorizzato a farlo visto che Via Roma era chiusa al traffico, ma io di certo non avrei potuto far altro data la mole di attrezzatura che avevo sull’auto. Inizio a fare il mio lavoro, scaricando e montando con l’auto accostata ad altri due mezzi messi di traverso ad impedire l’accesso al parcheggio oltre la gelateria La Pesa e lungo il fiume. Intorno alle 20.30 finisco e mi muovo a piedi verso Via Castellani alla ricerca di una via di fuga e di un parcheggio per spostare l’auto. Vengo chiamato dal titolare della Gelateria che dice: ‘E’ venuto il vigile a dirmi di chiamarti per spostare l’auto altrimenti ti fa la multa’. Mi dirigo verso l’auto e mi giustifico ai due agenti presenti, spiegando loro il mio ruolo sulla piazza e il motivo per cui non avessi ancora spostato la macchina, infatti Via Roma nel frattempo era gremita di gente. Mi aiuta indicandomi di salire in Via Castellani e soprattutto non facendo minimamente cenno ai due verbali che già aveva redatto (o forse solo preparato) corredati di foto”.

È ancora: “Alla notifica avvenuta un paio di giorni fa, faccio le mie rimostranze telefonicamente rispettivamente a Vice Sindaco, Sindaco e poi Comandante della Polizia Locale ottenendo solo l’archiviazione del primo verbale (mi è stato infatti comunicato dalla polizia stessa che non è possibile sanzionare per la stessa infrazione nelle 24 ore della stessa giornata) ma il secondo verbale rimane. Ritengo che queste sanzioni danneggino sopratutto la comunità e i commercianti che cercano di mantenere vivo un paese non turistico disincentivandoli a creare occasioni di svago dove ad oggi non c’è neppure una Pro loco”, conclude Sechi sui social.

Il sindaco Rodolfo Mirri replica senza schierarsi da una parte o dall’altra: “Prendiamo atto di quanto successo, ci riferiscono due versioni diverse, non riusciamo a dare ragione o torto a nessuno dei due e non vogliamo entrare in queste discussioni. I membri della band dicono che stavano scaricando, i vigili che avevano già concluso e il furgone era fermo. Non è detto che i vigili non possano sbagliare, ma ci fidiamo di quanto ci dicono. Comunque mi sembra che le cose stiano cambiando, stiamo cercando di sensibilizzare i vigili a essere più ‘amici’ del cittadino: ora non viene più fatta la multa se la ruota dell’auto è sulla striscia, segnaliamo una settimana prima dove vengono messis i telelaser. Stiamo cercandao di ‘aggiustare il tiro’, ovviamente sempre nel rispetto della legge”.