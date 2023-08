Carcare, De Vecchi: “Il semaforo a Vispa è un servizio essenziale ma è spento da un mese, si intervenga”

Carcare. “Il semaforo a chiamata di Vispa non funziona, si tratta di un servizio essenziale, l’amministrazione risolva a breve il problema”. A lanciare l’appello è il consigliere di Insieme per Carcare, nonché precedente sindaco, Christian De Vecchi.

“Il semaforo, pagato dal Comune, era stato installato sulla strada provinciale per risolvere un problema di sicurezza– spiega De Vecchi – su quel tratto infatti sono accaduti diversi investimenti di pedoni che cercavano di raggiungere le attività presenti sui due lati della strada. Ora alcune non ci sono più, ma sono presenti comunque un bar e un ristorante che funzionano molto bene. Il semaforo era stato chiesto a gran voce anche dai residenti che ora ci segnalano che da metà mese di luglio è spento, così come il lampione che si illumina l’attraversamento pedonale”.

“Il problema – sottolinea poi – ci è stato detto essere stato segnalato all’ufficio tecnico del Comune, ma ad ora non è giunta alcuna risposta. È stata avvertita anche la giunta, durante la riunione che pochi giorni fa si è tenuta nella frazione. In quell’occasione, ci hanno riferito che il sindaco ha assicurato che avrebbe provveduto a risolvere il problema, ma ad oggi non è cambiato nulla come abbiamo verificato durante un sopralluogo”.

“Ci auguriamo – aggiunge De Vecchi – che il semaforo venga rispristinato velocemente, anche perché le risorse a bilancio ci sono, si trovano negli stessi capitoli di spesa con cui l’amministrazione ha finanziato l’acquisto della nuova telecamere del palazzo comunale (5mila euro), ovvero con i proventi delle violazioni del codice della strada, così come prevede l’art. 208. Quei fondi potevano essere utilizzati per un servizio maggiormente essenziale come il semaforo del Vispa, piuttosto che per delle telecamere che servono poco o nulla”.

Non è d’accordo il sindaco Rodolfo Mirri: “In realtà il semaforo non funziona da molto prima”, precisa e si domanda: “Perché non l’hanno messo a posto loro quando governavano il paese?”. “Purtroppo – dichiara poi il primo cittadino – si trova in una strada provinciale e non riteniamo che il Comune debba spendere dei quattrini su una strada non di sua competenza. In ogni caso, ho già avvertito l’ufficio di competenza in Provincia, ci hanno detto che provvederanno alla manutenzione, ma non ci sono ancora state comunicate le tempistiche”.

“Invito il consigliere De Vecchi a partecipare direttamente alle assemblee pubbliche, i suoi informatori non gli hanno riportato le informazioni corrette, durante la riunione a Vispa nessuno ha parlato del semaforo. Se in futuro verrà anche lui, sicuramente non gli negheremo la parola”.

Riguarda alla telecamera, il sindaco evidenzia: “Secondo il nostro indirizzo politico, riteniamo che i fondi dovessero essere utilizzati per l’acquisto della nuova telecamera: si tratta di un dispositivo di ultima generazione che va a sostituire le due telecamere obsolete che c’erano prima e non permettevano di avere una visuale sulla piazza. Questa, invece, riprende tutti gli angoli e ha un’ottima visuale anche di notte. Con le stesse risorse che serviranno anche per l’installazione, è stata acquistata anche un’altra telecamera che verrà installata nel porticato all’ingresso del Comune, che riteniamo debba essere controllato”.