Carcare, cantiere bloccato sul fiume Bormida: ripristinata la viabilità in via Abba

Carcare. Ripristinata la viabilità in via Abba, interdetta da circa due anni e mezzo a causa del lavori sul fiume Bormida. “Ora – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – i residenti potranno raggiungere senza difficoltà le proprie case, come attendevano da tempo”.

Il cantiere, infatti, da mesi è bloccato e lo sarà ancora a lungo: “Al Comune manca liquidità per proseguire con i lavori, il tutto a causa dell’amministrazione precedente. Sono stati iniziati tutti i cinque lotti, ma nessuno è stato portato a termine perché non ci sono i soldi per pagare i lavori”, rimarca il primo cittadino.

“Ed è anche per questo – ricorda Mirri – che abbiamo deciso di rinunciare ai finanziamenti per la passerella ciclopedonale: oltre ad avere poca utilità, i nuovi preventivi prevedono un costo maggiore di 200mila euro rispetto a quelli iniziali. Cercheremo di mettere in sicurezza le passerelle già esistenti”.

Tornando a via Abba, ora la viabilità è di nuovo possibile in entrambi sensi di marcia fino alla salita dell’Eni Station. “Una volta che la Provincia terminerà l’intervento sul ponte della Sp29, volto a realizzare un camminamento pedonale tra via Garibaldi e via XXV Aprile, interverremo insieme al privato nell’area dei capannoni per risolvere il problema del ‘dente” che si è creato in seguito all’allargamento dell’argine. Verrà poi eliminato anche il semaforo in piazza Cavaradossi. Il tutto entro settembre”.