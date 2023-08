Carburanti, la media regionale non ferma gli aumenti: ecco dove si superano i 2 euro al litro nel savonese

Savona. Da 1,804 a 1,843 per il diesel e da 1,938 a 1,954 per la benzina, anche in Liguria – in appena una settimana – è aumentato il prezzo medio regionale dei carburanti, che dal 1° agosto i benzinai sono obbligati ad esporre vicino alle proprie tariffe, così come previsto dal governo.

L’obiettivo era proprio quello di portare ad una riduzione del costo alla pompa, ma fino ad ora non è stato raggiunto. A livello nazionale, e anche in Liguria, il prezzo di diesel e benzina ha continuato a salire. Ed in alcune località del savonese ha superato i 2 euro.

È il caso di Cairo Montenotte, dove la benzina ha raggiunto i prezzi dei distributori in autostrada (oggi la media nazionale è di 2,001): al distributore Esso di corso Guglielmo Marconi le tariffe sono di 2,009 euro al litro al self e 2,199 al servito. E anche il gasolio è sopra la media (regionale e nazionale): 1,899 al self e 2,089 al servito. Mentre il benzinaio cairese più economico si trova nella frazione di Ferrania: all’Ip di via Gramsci i prezzi (solo self) sono 1.897 per la benzina e 1,787 per il diesel.

Tariffe sopra la media regionale anche a Savona: nel capoluogo l’Eni è il marchio più caro con la benzina a 1.964 al self e 2,174 al servito. Sotto la media invece il gasolio a 1,834 al self e 2,044 al servito. Per entrambi i carburanti Ip e Europam di via Stalingrado (solo self) risultano i più convenienti: 1,899 benzina e 1,799 diesel.

Per quanto riguarda Albenga, invece, la benzina raggiunge al massimo i 1.959 al self e i 2,169 al servito, mentre il gasolio è rispettivamente a 1,834 e 2,044. Anche in questo caso i più cari, oggi, sono i distributori Eni. Al contrario il Discar di frazione Rollo offre le tariffe più basse: 1,899 la benzina e 1,779 il diesel.

Tutti i dati riportati provengono dall’Osservatorio carburanti, portale nel quale almeno una volta alla settimana i benzinai devono inserire le tariffe praticare. Sono stati prese in considerazione sono le tariffe aggiornate ad oggi, 7 agosto.

Paragonando, inoltre, le tariffe dei distributori liguri a quelli della altre regioni, grazie ai prezzi medi forniti dal Mise, si evince che, come la scorsa settimana, la Liguria è tra le più care. Per il diesel la supera solo la provincia di Bolzano, di due centesimi di euro, mentre per la benzina è quarta in Italia: Bolzano (1,962), Puglia (1.960) e Calabria (1,955) sono di poco più care.