Capriolo finisce in un canalone di via Mignone a Savona: soccorso dai volontari Enpa

Savona. Questo pomeriggio i volontari di Enpa ed i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mignone a Savona per soccorrere un capriolo in difficoltà.

Secondo quanto riferito, l’animale (un esemplare maschio adulto) si trovava all’interno di un canalone che, partendo dalle zone dell’entroterra, convoglia le acque piovane nel Letimbro.

Il capriolo, visibilmente in sofferenza, è stato recuperato da Daria Giordanello, responsabile della fauna selvatica e del Centro Recupero Animali Selvatici di Enpa, con l’aiuto di Davide Perata.

L’intervento è stato piuttosto complicato, in quanto l’animale si trovava (come detto) in un canale di difficile accesso: i volontari, quindi, sono dovuti scendere nel passaggio, far entrare l’animale in gabbia e poi issarla fino al livello della strada.

Dopo averlo caricato sul loro mezzo, i volontari di Enpa lo hanno trasferito al Cras di Cadibona dove riceverà le cure del caso; appena possibile sarà rimesso in libertà.

Silvia Santini, responsabile di Enpa Savona, rivolge un ringraziamento particolare ai due volontari, in particolare alla responsabile del Cras Daria Giordanello, una “persona eccezionale, straordinaria”.