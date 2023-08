Capitan Rovere carica il Pietra Ligure: “Siamo forti anche in Eccellenza, subito feeling con mister Cocco”

Fantasia al potere. E per una squadra che intende proporre calcio offensivo anche in Eccellenza, non può che essere Edoardo Rovere il capitano ideale. Dribbling fulminanti e passaggi col contagiri. Leadership tecnica e non solo “spirituale”.

Il classe 1997 ha parlato in occasione delle presentazione ufficiale della prima squadra e del settore giovanile ieri sera in piazza San Nicolò. “È stata un serata molto bella e importante per il paese e per i ragazzi. Quest’anno la voglia di fare bene è tanta. L’anno scorso abbiamo dimostrato che la Promozione non era il nostro campionato. Sarà dura con tante trasferte dififcili. Dobbiamo essere consapevoli della nsotra forza, i miei compagni sono forti. Dobbiamo aver fiducia in noi stessi”.

L’estate ha portato un cambio in panchina, con la separazione dallo storico mister Mario Pisano – accasatosi sulla panchina dell’Imperia – e l’arrivo di mister Matteo Cocco, vecchia conoscenza del club del presidente Faggiano con esperienza nel Como.

“Sono molto contento di mister Cocco – prosegue -. Non è stato difficile capirlo, mi piace tanto il suo metodo di allenamento, proviamo un gioco adatto alle mie caratteristiche e a quelle dei miei compagni. Vogliamo proporre una fase offensiva palla a terra”.

“Come caricare l’ambiente? – conclude – Non devo caricare nessuno, ci conosciamo e affrontiamo tutti provando a vincere. Chiaro, non dobbiamo pensare di vincere il campionato. Ci concentriamo sul raggiungimento della salvezza e poi vedremo”.

Dopo l’ottimo esordio al “Cesare Brin” con vittoria per 2 a 1, il Pietra Ligure sarà impegnato domenica sera alle 20 tra le mura amiche del De Vincenzi nella gara di ritorno contro la Cairese. In palio, il passaggio del turno in Coppa Italia.