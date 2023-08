Campionati mondiali, piazzamento negli ottavi di finale per Chiara Rebagliati

Berlino. Ai campionati mondiali di Berlino, con un vento molto difficile da gestire per le forti folate che hanno imperversato sul campo di gara per tutta la durata dei match, sono Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati gli azzurri ad aver fatto più strada nelle eliminatorie individuali del ricurvo, mentre nel compound l’ultima ad arrendersi è stata Elisa Roner in un pomeriggio in cui oltre al vento sul campo di gara hanno fatto capolino anche alcuni acquazzoni.

La giornata prevedeva le sfide dai 48esimi fino agli ottavi di finale: domenica gli olimpici ripartiranno dai quarti per poi proseguire fino ai podi iridati. In palio anche tre pass per genere (uomini e donne) individuali per Parigi 2024, uno al massimo per nazione, che verranno assegnati tra i migliori otto, in base alle qualificazioni delle sfide a squadre.

Tra le donne è Chiara Rebagliati a raggiungere gli ottavi di finale in cui viene sconfitta 6-2 dalla giapponese Tomomi Sugimoto dopo le vittorie per 6-0 sulla britannica Bryony Pitman, 6-2 sulla messicana Angela Ruiz e 6-2 sulla georgiana Medea Gvinchidze. L’azzurra, bronzo agli ultimi Giochi Europei, risultato che ha permesso all’Italia di staccare il pass individuale femminile per Parigi 2024, è stata molto brava a gestire un problema tecnico al mirino avvenuto durante il primo match, che l’ha costretta a portare avanti tutta la gara con l’arco di riserva. Si ferma un passo prima Lucilla Boari che batte in rapida successione la turca Gulinaz Coskun 6-2 e la danese Randi Degn 7-1, ma viene fermata dall’indonesiana Diananda Choirunisa 6-4. Fuori al secondo turno Tatiana Andreoli, per lei un successo (7-1) con la tailandese Narisara Khunhiranchaiyo e una sconfitta (6-0) con l’olandese Gaby Schloesser.

Le arciere che hanno avuto accesso aiquarti sono: An (Kor), Kang (Kor), Lim (Kor), Horackova (Cze), Kaufhold (Usa), Noda (Jpn), Sugimoto (Jpn) e Valencia (Mex).