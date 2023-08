Cambiamento climatico, l’esperto: “È colpa nostra ma non c’è una soluzione, dobbiamo adattarci”

Liguria. Il caldo record, le bombe d’acqua, gli eventi estremi, lo scioglimento dei ghiacci. Nell’agenda mediatica il lessico del cambiamento climatico, più o meno preciso dal punto di vista scientifico, è diventato preponderante. A maggior ragione in una terra come la Liguria, dove il dissesto idrogeologico era un tratto distintivo già in tempi non sospetti e dove la geografia contribuisce a esasperare fenomeni meteorologici dal potenziale distruttivo. E poiché i temi di grande attualità producono spesso “tifoserie” contrapposte, abbiamo cercato di ricondurre il discorso a una visione scientifica. A venirci in aiuto è Marco Capello, docente di oceanografia fisica, meteorologia e climatologia all’Università di Genova. Secondo lui, tra negazionisti e catastrofisti, “la verità sta nel mezzo, come in tutte le cose”.

Professore, qualcuno dice che in fondo d’estate ha sempre fatto caldo, che a fine agosto ha sempre piovuto, che il fresco di questi giorni testimonia che siamo nella normalità… Ma è proprio vero che il clima sta cambiando?

“Chi dice che non sta cambiando ha il prosciutto sugli occhi. I vecchi che esclamano non ci sono più le mezze stagioni in fin dei conti hanno ragione. Si passa da periodi freddi al caldo e viceversa nel giro di 15-20 giorni. D’altra parte anche quand’ero giovane io, che ho sessant’anni, c’erano estati in cui si moriva dal caldo, di notte non si dormiva. Insomma, la verità sta nel mezzo tra i negazionisti e i catastrofisti che vedono tutto nero”.

Gli eventi di queste ultime settimane, dal caldo record al nubifragio, come vanno interpretati?

“È vero che siamo stati bene per gran parte del mese di luglio e metà di agosto, poi è arrivata questa botta terribile di caldo legata all’anticiclone africano che ci ha stroncato. Ora è vero che al mattino in certe zone ci sono 10 gradi, ma non è normale: questa escursione termica a fine agosto non è così usuale. E le cosiddette bombe d’acqua, cioè grossi temporali di breve durata, stanno aumentando perché si esasperano le condizioni sia del mare sia dell’aria. Il golfo ligure è un’area cosiddetta ciclogenetica, in cui si formano vortici legati al mare che assorbe calore per lungo tempo, lo trattiene e poi lo cede quando sopra si trovano masse d’aria più fredde. A quel punto scoppia la buriana. E questo è qualcosa con cui dovremo fare i conti sempre più frequentemente”.

Dunque si può dire che la cifra del cambiamento climatico è data dalla maggiore frequenza con cui questi fenomeni estremi si presentano?

“È proprio così. Ad esempio, se guardiamo a questo mese di agosto nel suo complesso vediamo che non ci sono anomalie climatiche, ma se prendiamo i dati degli ultimi 5-10 anni notiamo che le condizioni stanno cambiando in maniera più repentina. Allora questo agosto “normale” va a diluirsi in tutto quello che succede in un arco di tempo più lungo. Sicuramente stiamo andando incontro a un peggioramento reale delle condizioni meteorologiche, anche se i negazionisti non lo capiscono. Ma la scienza si fa coi numeri e i numeri dicono questo”.

Perché sta succedendo?

“Abbiamo preso una deriva da cui è difficile tornare indietro. Tutto è dovuto al fatto che stiamo davvero incrementando l’effetto serra in maniera esasperata. E non è solo questione di emissioni di anidride carbonica. Faccio un esempio. Ai miei tempi, l’aria condizionata ce l’aveva una macchina su cento. Ora ce l’hanno tutte, e appena fuori ci sono 25 gradi si attacca al massimo. Se provi a mettere la mano sul tubo del condizionatore, ti accorgi che esce aria bollente: questo significa che aumenta la temperatura ambientale. E siccome abbiamo un numero spaventoso di auto, più tutti i condizionatori delle case e l’industria, il surriscaldamento si amplifica. Un altro fatto: normalmente andando verso l’alto temperatura dovrebbe abbassarsi, invece nelle città si crea un microclima per cui la temperatura salendo di quota aumenta, per poi scendere di nuovo. Anche questo implica un aumento dell’effetto serra. Certo, senza l’effetto serra non si sarebbe sviluppata la vita dell’uomo sulla Terra, ,a noi lo stiamo esasperando, siamo diventati comodi e pigri e facciamo sì che aumenti”.

Ed è sicuro che tutto questo sia attribuibile all’uomo?

“Non c’è dubbio. Ai miei studenti faccio vedere sempre la carota di ghiaccio estratta alla base Vostok in Antartide. Gli scienziati hanno studiato il gas rimasto intrappolato nelle bollicine e hanno verificato che l’andamento della temperatura sulla Terra va di passo con quello della CO2: se l’anidride carbonica aumenta, aumenta anche la temperatura, e viceversa. Se guardiamo agli ultimi 400mila anni vediamo che la CO2 nel complesso sta aumentando molto: abbiamo raggiunto le 400 parti per milione mentre nel resto del campione si arriva al massimo a 250 e si torna verso 100. Questo succedeva per cause naturali, come le eruzioni vulcaniche, e la vita sul pianeta era completamente diversa. Ora ci sono miliardi di vite che respirano, vivono e mangiano”.

E allora, che si fa?

“Dobbiamo cercare di ridurre la CO2, ma anche convivere con questi cambiamenti. Nel 2100 saremo 10 miliardi sulla Terra e nessuno rinuncia alle proprie comodità, nemmeno i catastrofisti ci rinunciano. E le nazioni non sono tutte d’accordo sulla strada da intraprendere. Ci sono Paesi come l’India e la Cina, con economie estremamente difficili, in cui è impensabile dire alla gente di spegnere il fuoco per abbattere le emissioni. È una questione di sopravvivenza”.

Ma così non rischiamo che le cose vadano sempre peggio, mettendo a rischio la stessa specie umana?

“Certo, la situazione è destinata a peggiorare. Per questo bisogna ridurre la produzione di CO2, lo possiamo fare rispettando i vari protocolli ma anche con metodi innovativi, ad esempio si sta cercando di stoccarla nei pozzi petroliferi. Però dobbiamo comunque adattarci perché non c’è una vera e propria soluzione. I nubifragi saranno sempre più frequenti, dunque diventa necessario tenere puliti i fiumi per evitare che i detriti ostruiscano i ponti. Così come è importante realizzare gli scolmatori per far sì che le piogge non siano più un problema. Pensiamo alle mareggiate: non so se siano più forti del solito o più frequenti rispetto al passato, di certo se costruisci su una spiaggia non puoi lamentarti che si sono bagnate le finestre”.