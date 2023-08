Calice Ligure, la Croce Bianca cerca nuovi volontari: “Servizio indispensabile per tutto il territorio”

Calice Ligure. La Croce Bianca di Calice Ligure cerca volontari. A diffondere l’appello a prendere parte alle attività della pubblica assistenza è anche il sindaco della cittadina, Alessandro Comi.

“La Croce Bianca è la pubblica assistenza che da ormai molti anni si occupa di supportare le nostre comunità con servizi di pubblica utilità come i trasporti sanitari e gli interventi di pronto soccorso. Tali servizi risultano essenziali ed indispensabili non solo per il nostro comune ma per tutto il nostro territorio anche in considerazione delle attuali modalità di intervento previste”.

“Per la sopravvivenza di tale attività è essenziale la presenza e la continuità dei volontari che in tale struttura, adeguatamente formati e preparati, svolgono e svolgeranno servizio. Siamo lieti di supportare la Croce Bianca nella ricerca di nuovi volontari nella speranza che la sensibilità di sempre più cittadini possa trasformarsi in un concreto servizio per le nostre comunità”.

“Vi invitiamo quindi a contattare i responsabili della Croce Bianca al numero di telefono 019.688.025 per conoscere la realtà del volontariato e la crescita civile che può portare l’aiutare il prossimo”.