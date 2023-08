Liguria. Ore contate per il caldo che da qualche giorno ha stretto anche la Liguria nella sua morsa: secondo gli ultimi bollettini, infatti, a breve un ciclone proveniente dal nord Europa di abbatterà sull’Italia portando forti piogge e temperature nettamente più basse. Una situazione che si riflette sul bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, basato sui dati relativi a 27 città.

Tra domenica e lunedì è atteso il vero cambiamento meteo in Liguria. Sarà una doccia fredda rispetto al caldo esasperante di questi giorni: anzitutto per il brusco calo delle temperature – oltre 10 gradi in meno in poche ore – ma anche per le conseguenze di un vero e proprio ciclone dagli effetti ancora imprevedibili che si formerà sul Mediterraneo occidentale e creerà problemi anche alla navigazione, con un possibile stop ai traghetti nel periodo degli ultimi rientri di massa.

Daniele Laiosa, meteorologo e presidente dell’associazione Limet spiega che però bisogna avere pazienza: “L’abbassamento delle temperature si percepirà in montagna ma fino a domani, sia il giorno sia la notte, saranno ancora difficili”.

Domenica, in base alle ultime previsioni, sarà una giornata di transizione: “Avremo passaggi nuvolosi soprattutto sul Ponente – continua Laiosa – ma non ci sarà ancora instabilità. È vero che ci potrà essere qualche precipitazione sull’entroterra savonese e sul basso Piemonte. Si presenteranno alcune avvisaglie, qualche piovasco, ma sarà una giornata ancora piuttosto umida e afosa”.

Il cambiamento si concretizzerà realmente tra domenica e lunedì. “Se ci sarà un crollo repentino della pressione, il rischio è che si sviluppi un vero e proprio mini-ciclone che determinerà instabilità molto diffusa a macchia di leopardo sul bacino ligure, con forti contrasti e colpi di vento, e si comporterà un po’ come una scheggia impazzita“.

Attenzione anche alle condizioni del mare causate dalle forti correnti di maestrale in entrata dalla Francia. “Ci saranno ripercussioni importanti sulla navigazione e non è da escludere un possibile stop ai traghetti – avverte Laiosa che ha lavorato per anni nel settore delle previsioni meteo marine – la Sardegna sarà una zona particolarmente esposta con onde di 8-9 metri. Anche i diportisti tra la Liguria e la Corsica rimarranno bloccati”.

Ma con l’addio a “Cerbero” possiamo ritenerci al sicuro da nuove ondate di calore? “Potrebbero esserci nuove rimonte africane, ma non con questa potenza. La tendenza – concludono da Limet – vede possibili ulteriori break che faranno seguito a fasi stabili più corte. La prima decade di settembre, quindi, potrebbe offrire spunto a nuove perturbazioni”.