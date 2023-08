Caldo, in Liguria un’altra notte rovente: toccati i 30 gradi. Da venerdì temperature in discesa ma aumenta l’umidità

Liguria. Giornate soleggiate, con caldo torrido nelle zone interne, via via più afoso nei prossimi giorni lungo le riviere a causa dell’aumento dei tassi d’umidità. E’ questo il quadro meteo che caratterizzerà la Liguria nel breve periodo secondo il Centro Limet.

Secondo gli esperti “l’anticiclone nord-africano è in piena forza sull’Europa occidentale e l’Italia con giornate molto calde e record di temperatura abbattuti in molte località della Liguria sia nei valori massimi che in quelli minimi, in particolare lungo la fascia costiera arroventata dai venti settentrionali con effetto Foehn”.

Per quanto riguarda oggi, come già preannunciato nel consueto bollettino meteo pubblicato sulle nostre pagine, dovremmo avere “un’altra giornata rovente in Liguria in questo mercoledì con cieli sereni e temperature che già dalle prime ore del mattino superano da ponente a levante i 30°C. Un lento e graduale indebolimento del campo di alta pressione a partire da venerdì permetterà un calo termico con temperature meno roventi ma, purtroppo, con un aumento dei tassi d’umidità lungo la costa a causa dell’instaurarsi di correnti meridionali”.

Un rapido sguardo alle temperature minime registrate dalla rete Limet consegna ancora una “notte rovente lungo la costa e nei centri urbani con valori compresi tra 26 e 28 gradi con punte fino a 29/30 gradi rispettivamente a Savona e Sestri Levante. Un poco meglio la situazione nelle zone interne con un leggero calo nei fondovalle. Qui troviamo valori compresi tra 22 e 25 gradi nel versante marittimo, tra 15 e 19 gradi in quello padano con punte minime di soli 11 gradi nella solita piana tra Parazzuolo e Rezzoaglio in Val d’Aveto. Lo zero termico si attesta sempre su valori record intorno ai 4800/5000 metri con tendenza a un calo a partire dal fine settimana”.

Riguardo al tempo di questo mercoledì “nulla di diverso rispetto alle giornate precedenti con soltanto qualche cumulo pomeridiano sulle Alpi Liguri, qualche velatura in mattinata di passaggio. Ancora molto caldo con temperature fino a 35 gradi lungo la costa con brezze ormai molto deboli nel pomeriggio. Probabile aumento dei valori massimi nelle zone interne del settore centro-orientale con punte fino a 40 gradi in un regime di caldo torrido. Mare poco mosso o quasi calmo”.