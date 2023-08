Caldo, in Liguria sarà una settimana infernale: umidità all’80% e temperature intorno ai 40 gradi

Liguria. Inizia la settimana peggiore dell’estate in Liguria sul fronte climatico. Le temperature minime registrate la scorsa notte in molti casi hanno sfiorato i 30 gradi: è la base di partenza ideale per quella che sarà quasi certamente la giornata più calda dall’inizio dell’anno, almeno secondo i termometri. Sì, perché nei prossimi giorni l’aumento dell’umidità associato alla permanenza dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, pur con valori termici più bassi, provocherà condizioni di disagio fisiologico elevatissimo, superiore a quello che abbiamo vissuto finora. La buona notizia è che alla fine del mese lo scenario meteo potrebbe cambiare radicalmente.

“La pressione è più alta a nord dell’Appennino e più bassa sul Mar Ligure: questo genera un gradiente barico che richiama il vento da nord – spiega Daniele Laiosa, meteorologo e presidente dell’associazione Limet -. La tramontana ha il vantaggio di seccare l’aria, ma in queste condizioni la comprime e la surriscalda, generando un caldo di tipo torrido. Per questo sul settore centrale della Liguria avremo una sorta di effetto trampolino: partendo da minime notturne intorno ai 30 gradi è facile che la massima giornaliera superi agevolmente i 37-38 gradi. Oggi potrebbe essere una giornata quasi da record“.

La minima notturna più “tropicale” è stata registrata a Corniolo, nel comune di Riomaggiore, con 29,5 gradi. A Genova il centro funzionale Arpal della Foce non è sceso sotto i 28,8 gradi e a mezzanotte ne registrava ancora 31. Già ieri alcune centraline nella zona del Beigua e del Cadibona hanno raggiunto i 38 gradi ed è altamente probabile che oggi nella zona tra Savona e Genova vengano superati i 40 gradi. È bene ricordare che il record assoluto per la Liguria, secondo dati ufficiali Arpal, appartiene a Davagna, in alta Valbisagno, con 40,9 gradi raggiunti il 7 agosto 2015.

Attenzione, però: il caldo torrido non sarà per tutti. “Per altre zone della Liguria potrebbero esserci fasi altalenanti – continua Laiosa – da temperature abbondantemente superiori a 30 gradi ma con tassi di umidità medio bassi, intorno al 30-50%, a fasi super-cambogiane in cui una flebile brezza di mare, invece di generare sollievo, farà impennare l’umidità relativa sulle fasce costiere, in particolare la Riviera dei Fiori, il Tigullio e lo Spezzino. Con un’umidità prossima all’80% e il termometro a 31-32 gradi, il disagio psicofisico è enorme e la temperatura percepita supera i 40 gradi”.

Questo scenario infernale nei prossimi giorni si estenderà a tutta la regione. Dunque, se oggi potrebbe essere la giornata giusta per entrare negli annali della meteorologia, la fase più difficile a livello di conseguenze per la popolazione deve ancora arrivare. “Le giornate peggiori sono quelle in cui l’anticiclone africano invecchia – prosegue il presidente di Limet -. Venendo meno il gradiente barico e quindi il vento, il caldo tenderà a diventare sempre più afoso sul resto della regione, rimanendo ancorato nei bassi strati con alti tassi di umidità Inoltre il mare, sotto questa potente heat wave, prenderà ancora qualche grado e non avremo sollievo nemmeno nelle ore notturne. Almeno fino a venerdì non ne usciremo“.

Dopodiché è lecito nutrire qualche speranza: “Potrebbe esserci un cambio di scenario radicale, una rottura in grande stile – spiega Laiosa – ma manca ancora qualche tassello per dirlo con certezza”. Un sensibile calo termico con piogge e temporali potrebbe dunque affacciarsi nel weekend, lasciando questa ondata di calore all’album dei ricordi dell’estate.

Un’estate che, osserva il presidente di Limet, “ha presentato caratteristiche di normalità rispetto all’annata precedente, ma sempre con rimonte afro-mediterranee violente, non ultima quella che stiamo vivendo ora”. Si tratta dunque di condizioni effettivamente anomale, imputabili al cambiamento climatico? I dati ufficiali riferiti alle medie climatologiche cinquantennali dicono di sì.

“Ma il vero danno sappiamo che è in quota – conclude Laiosa -. Se sulla linea degli 850 hPa, che oggi corrisponde a 1.560 metri di altitudine, tocchiamo i 28 gradi, come potrebbe succedere in questi giorni sulle Alpi Marittime, è una vera follia. Fino a 15-20 anni fa già 20 gradi in montagna erano considerati un’ondata di caldo molto potente. Questi eventi vengono sminuiti, ma dovrebbero fare più scalpore dei 30 gradi umidi registrati al suolo“.