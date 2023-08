Caldo e casi di aggressione, c’è un legame? Parla l’esperta: “Stress termico agisce su tolleranza e reattività”

Liguria. In questi giorni di caldo intenso anche su Genova e sulla Liguria abbiamo riscontrato, a livello di cronaca nera, un aumento nel numero giornaliero di soccorsi sanitari dovuti ad aggressioni, sia in ambiti familiari, in abitazioni e luoghi privati, sia per strada.

In alcuni casi si è trattato di veri e propri atti criminali, aggressioni a scopo di rapina, in altri di risse favorite magari all’abuso di alcolici o sostanze, ma in molti altri casi – e a maggior ragione in quelli non sfociati in una segnalazione al 112 – è ragionevole immaginare si sia trattato di situazioni dove la tensione è stata portata a un punto di rottura.

E ci siamo chiesti se ci sia una correlazione tra la cronaca e quella che è la “vulgata”. Se ci sia, insomma, un fondamento scientifico a riflessioni squisitamente da bar del tipo “con questo caldo le persone danno di matto”. Per evitare di generalizzare o semplificare, ci siamo rivolti alla dottoressa Gabriella Biffa, direttore dell’unità operativa di Psicologia clinica e Psicoterapia dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

– Dottoressa, il caldo può davvero dare alla testa? Può portare davvero a un incremento delle azioni violente?

“Le giornate di intenso calore che stiamo vivendo, stanno mettendo a dura prova l’intera popolazione sotto l’aspetto fisico, psicologico e anche relazionale. La criticità non deriva solamente dalle temperature elevate, ma anche dalla durata di questo periodo di emergenza calore. L’assenza poi di una significativa escursione termica tra giorno e notte, di una “tregua”, toglie la possibilità di un recupero notturno che possa ristabilire l’omeostasi. Molti studi, anche a livello internazionale, hanno evidenziato il grande impatto delle ondate di caldo sulla salute fisica e mentale“.

– Che ci cosa succede quando siamo esposti a queste ondate di calore?

“Le manifestazioni più frequenti dello stress termico prolungato sono affaticamento, debolezza, vertigini, perdita di coscienza in relazione ai colpi di calore, disturbi del sonno. Anche semplici attività della vita quotidiana possono essere svolte, o portate a termine, con grande sforzo. Inoltre, a livello cognitivo, si possono manifestare difficoltà di concentrazione, di ragionamento complesso, di attenzione e anche di memoria”.

– C’è poi la sfera emotiva…

“Certo, da un punto di vista emotivo le persone possono andare incontro a una sorta di “esaurimento”, un sentirsi svuotati, sopraffatti e affaticati con una riduzione della motivazione, del desiderio, e un calo del tono dell’umore. Ad aggravare il tutto, in una situazione di emergenza climatica al limite, come quella che stiamo vivendo, le persone sono spesso costrette a modificare forzatamente le proprie abitudini e ritmi di vita. Le relazioni sociali diminuiscono fino ad arrivare a forme di isolamento”.

– Dottoressa Biffa, dire che il caldo può favorire comportamenti aggressivi quando non violenti è corretto?

“Più precisamente diciamo che alte temperature e umidità hanno un’azione anche sul sistema neuroendocrino e possono portare ad una maggiore attivazione psicofisiologica dell’organismo, ad un abbassamento della soglia di tolleranza e purtroppo, come le notizie di cronaca di questi giorni possono confermare, a un aumento della reattività, dell’aggressività, fino a sfociare in forme di violenza”.

-Esistono studi a riguardo…

“Numerose ricerche scientifiche si sono occupate di questo fenomeno anche a livello globale. Secondo uno studio scientifico realizzato dall’Università di Berkeley e pubblicato su Science, esiste una correlazione tra aumento delle temperature e violenza. Il team di scienziati statunitensi ha analizzato 60 studi provenienti da tutto il mondo, (con dati riferibili a circa 100 anni), e ipotizza, in base alle attuali stime sui cambiamenti climatici, che il mondo sia destinato a diventare un luogo sempre più violento“.

– Visto che dovremo fare i conti con questa tendenza, quali possono essere gli antidoti?

“Prevenzione e informazione penso che siano le parole chiave, almeno in ambito sanitario, per affrontare al meglio questa emergenza. Prevenzione rivolta all’intera popolazione; prevenzione ma anche messa in sicurezza dei soggetti fragili, delle persone che devono affrontare percorsi di cura e degli anziani perché proprio per la loro difficoltà a riconoscere ed a segnalare i bisogni, rischiano l’accesso in Pronto Soccorso con seri problemi legati all’ipertermia ed alla disidratazione”.

-Ha accennato anche al ruolo dell’informazione. In che senso?

“L’informazione svolge un’importante funzione per la cittadinanza, soprattutto in situazioni di criticità. In questi giorni i media parlano ripetutamente di allerta rossa. Queste due parole racchiudono un potere evocativo ad alta intensità emotiva da cui possono dipendere, va ricordato, differenti reazioni emotive e comportamentali. Per alcune persone allerta è minaccia, e rosso è il colore dell’emergenza, del rischio, è il pericolo dal quale difendersi senza abbassare la guardia; per altri il persistere del richiamo a uno stato di allerta può portare ad un altrettanto pericoloso calo della percezione del rischio”.