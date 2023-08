Calcio, Savona 1907 Fbc. Girolamo precisa: “Ascoltiamo offerte concrete per il marchio”

Il vicepresidente del Savona Andrea Girolamo ha spiegato ieri i motivi che hanno spinto il club del presidente Massimo Cittadino a non iscriversi al prossimo campionato di Prima Categoria. Naturale domandarsi cosa la società intenda fare del marchio.

Che ne sarà dunque del marchio?

Aspettiamo che ci pervengano delle offerte da soggetti interessati. Come spiegato ieri, il marchio è stato acquisito dal presidente.

Il Città di Savona ha mandato una lettera per parlare della questione…

Sì ma noi ascoltiamo soltanto proposte concrete.

Insomma, basta calcio a Savona?

Su questo punto voglio essere chiaro: non siamo noi a non voler fare calcio a Savona, è Savona che non vuole il calcio. Come possiamo iscrivere una squadra senza uno stadio? C’era un bando, vero, ma a condizioni per noi senza senso a livello di durata. Siamo stati contestati dal primo giorno pur avendo consentito al Savona di non fallire. Molti fanno ironia sullo stadio ad Altare: alla fine i terreni non erano disponibili ma ci sembrava giusto guardarci intorno. Abbiamo vissuto situazioni assurde, come mister Frumento che ci ha remato contro indicendo una conferenza stampa in cui ci ha invitato a fare due passi indietro.



Si era parlato anche di matricole di squadre di categoria superiore…

Sì, abbiamo avuto contatti con Rapallo e Finale ma non soltanto con loro. Non siamo andati oltre perché senza stadio in una città che ha a cuore solo la pallanuoto non aveva senso proseguire. Lo stesso Marinelli era stato contestato e poi avete visto cosa ha fatto ad Albenga.

Vi rivedremo nel calcio?

Abbiamo altre proposte, lo scopriremo solo vivendo per citare una canzone.