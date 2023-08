Calcio, questa sera Città di Savona nuovamente in campo: dal mercato attese ancora novità

Savona. Un precampionato movimentato. Si potrebbe definire in questa maniera l’avvicinamento alla nuova stagione del Città di Savona, sodalizio decisamente vigile sia dentro che fuori dal campo. Questa sera i biancoblù, al “Marco Polo” di Andora, affronteranno l’ennesimo triangolare amichevole della loro pre-season: Imperia e Andora le avversarie con cui si confronteranno gli uomini di mister Frumento.

Sul fronte mercato invece, dopo gli arrivi di Domè, Leite e Bova, non sono da escludere ulteriori novità. Le prime uscite di Frumento ed i suoi, utili proprio per testare lo stato di forma della squadra, sembrerebbero aver convinto la società ad investire ulteriormente per poter rispettare i pronostici della vigilia.

Il girone B del campionato di Prima Categoria si prospetta come estremamente equilibrato e, per questo motivo, numerose squadre proveranno ad ambire al salto di categoria. Per riuscire a spuntarla, si vocifera che il Città di Savona starebbe pensando a nuovi innesti praticamente in tutti i reparti: un centrocampista di qualità con buona visione di gioco, un laterale basso di spinta ed un attaccante.

Sembrerebbero essere questi i ruoli attenzionati dalla società che, in accordo con mister Frumento, proverà dunque a rinforzare ulteriormente la rosa. Ulteriori novità, secondo quanto trapelato, sono attese a strettissimo giro di posta, forse già questa sera.

Infine chissà che, tra i possibili nuovi acquisti, non possano rientrare anche due volti “già noti” all’orbita biancoblù: i camerunensi Kami e Mbvouvoumou, intervistati in occasione dell’ultima uscita ufficiale del fu Savona Fbc, avevano lasciato aperto uno spiraglio in merito ad un loro eventuale futuro approdo all’ombra della Torretta…