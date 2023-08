Calcio. Nasce l’Imperia di Mario Pisano: “Organizzati, uniti e combattivi”

Imperia. Sarà un’annata particolarmente intrigante per l’allenatore che per sette lunghe stagioni ha guidato il Pietra Ligure tra Promozione ed Eccellenza, contribuendo alla crescita societaria avvenuta negli anni. Mario Pisano è pronto a giocarsi le proprie carte con l’Imperia, una piazza dall’importante blasone storico a cui negli anni è forse mancata un po’ di stabilità. Un percorso lungo ma estremamente interessante vista la capacità gestionale del nuovo mister.

“Sono stato contattato da Bencardino verso la fine di maggio – racconta Pisano -. Mi ha espresso la sua volontà di portarmi con sé e la cosa mi ha fatto molto piacere. Successivamente ci sono stati dei colloqui con altre componenti societarie ed alla fine si è arrivati a trovare un accordo. Il bilancio di questi primi giorni è senza dubbio positivo. Mi sto trovando bene con tutte le parti che vivono la quotidianità: dai dirigenti allo staff, ai magazzinieri e infine coi giocatori. La stabilità? Può darla solo l’unione di intenti, il lavoro serio ed i risultati. Voglio una squadra organizzata, unita e combattiva, in grado di andare oltre ogni difficoltà. Le mie ambizioni sono sempre alte ma devono essere accompagnate dal lavoro e dai risultati: conta solo la prossima partita”.

Pensare alla Serie D quando si tratta dell’Imperia appare un collegamento scontato. Tuttavia il tecnico vuole che tutti tengano i piedi ben saldi per terra: “Non dobbiamo guardare a nessun altro ma pensare esclusivamente a noi stessi. Bisogna rimanere concentrati per migliorare sotto tutti i punti di vista, solo così potremo dire di aver fatto il massimo. Per questo non mi sento di fare proclami alla piazza. Non voglio promettere nulla o illudere nessuno, se non ribadire che dovremmo dare tutto ogni secondo di ogni partita. I tifosi non sono stupidi, valuteranno per quello che vedranno in campo“.

Infine un commento poi sul suo successore a Pietra, ovvero mister Matteo Cocco: “Sono convinto che garantirà un’ottima continuità lavorativa. Matteo è stato per il mio vice allenatore per tre stagioni. Condivide con me molti aspetti di come si allena e gestisce un gruppo. Le esperienze da assistente nei professionisti lo hanno migliorato in tutto e credo che il vero motivo della sua scelta sia stata la garanzia del lavoro sul campo fatto in maniera seria e meticolosa, che ci accomuna e rende Matteo unico nel suo genere“.