Calcio, lo Speranza piange la scomparsa di mister Lamberti, per tutti “Dani”

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico per la scomparsa di Gianfranco Lamberti. Ne dà notizia la sua società, lo Speranza FC, nella quale per più di vent’anni ha allenato le leve giovanili.

Per tutti “Dani”, era noto per i modi gentili e per la grande passione che dedicava nel crescere le leve dei “pulcini”. Tanti, infatti, i giocatori dilettanti che hanno iniziato con i suoi insegnamenti.

“La società ASD Speranza – scrive la società del presidente Bruzzone – con profonda commozione comunica che nella giornata di ieri è venuto a mancare Gianfranco Lamberti detto Dani.Una figura storica per la nostra società dove per anni è stato Dirigente, Allenatore e Consigliere. Con immenso dolore porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Dani”.