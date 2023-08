Calcio, il Città di Savona ribadisce: “Avanti con mister Frumento”

Savona. Il comunicato: “Sappiamo, nonostante qualche critica da parte di intenditori di calcio, che gestire una società vuol dire essere tempestivi ed efficaci, a noi piace farlo con i fatti e con poche chiacchiere.

Nella giornata di venerdì abbiamo nominato, come già programmato da tempo, un nuovo presidente operativo, che sarà sempre presente insieme ai membri del consiglio.

Lunedì la squadra si allenerà alle 19.00 al Campo Sportivo “Briano” del Santuario in attesa che l’impianto luci del Bacigalupo sia operativo al 100%, a dirigere l’allenamento sarà mister Ermanno Frumento.

Ribadiamo come fatto nel comunicato di ieri che squadra e società non hanno mai preso in considerazione la possibilità di un’alternativa al nostro tecnico.

Ci dispiace per chi ci vedeva già in balia delle tempeste, ma siamo liguri e siamo abituati a ballare sulle onde”.