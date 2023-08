Calcio, il Città di Savona precisa: “Piena fiducia a Frumento, tecnica e umana”

Al termine di una giornata particolarmente movimentata, il Città di Savona ha emanato un comunicato per ribadire la massima fiducia nei confronti di Ermanno Frumento. In mattinata, sembrava che l’allenatore avesse deciso di fare un passo indietro. Alla fine, la situazione è rientrata. La novità di giornata non ha riguardato la panchina ma la presidenza, via Benucci ed inizio della gestione Santucci

La nota del club

L’ASD Città di Savona, in merito ad articoli apparsi nella giornata odierna, precisa e specifica che Mister Frumento gode della piena fiducia di tutti i membri del Consiglio sia dal punto di vista tecnico, in quanto ha avuto da parte nostra sempre carta bianca ed ogni scelta arriva attraverso il suo operato, che dal punto di vista umano in un gruppo che è molto di più che una Società calcistica.

La squadra ha tutto il nostro appoggio e saremo sempre al loro fianco ogni giorno.

Si cresce anche con le critiche e oggi siamo cresciuti molto, grazie a chi ci ha dato ancora più forza e più carica per il proseguo della Stagione. Forza Città di Savona