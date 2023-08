Calcio, il Città di Savona ha un nuovo direttore generale: incarico affidato a Fabrizio Pongilione

Savona. Prosegue spedito l’avvicinamento del Città di Savona ai primi impegni ufficiali della nuova stagione. In serata i biancoblù del presidente Benucci scenderanno in campo in occasione della ventottesima edizione del torneo “Valerio Borreani”. La squadra di mister Frumento sfiderà Cengio e Quiliano&Valleggia, un ottimo modo per misurare il proprio livello di preparazione dopo l’amichevole disputata lo scorso weekend contro la Cairese.

Non soltanto calcio giocato però: il neonato sodalizio del presidente Benucci infatti, nel pomeriggio, ha annunciato un nuovo ingresso nel proprio organigramma societario.

“L’ASD Città di Savona – recita la nota diffusa dal club – comunica che il ruolo di direttore generale della società è stato affidato a Fabrizio Pongilione. Buon lavoro a Fabrizio, che sin da subito, ha messo a disposizione la sua esperienza degli ultimi anni passati sui campi come dirigente, nel mondo del calcio dilettantistico ligure”.

Il lavoro del Città di Savona prosegue dunque dentro e fuori dal campo: la prima stagione ufficiale del neonato sodalizio biancoblù sta per iniziare.