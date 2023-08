Calcio. Gli ultras Brigata 1907: “Aspettiamo che il Savona Fbc rinasca. Proprietà vergognosa, ceda il marchio”

Due comunicati nella mattinata odierna da parte della tifoseria organizzata del Savona Fbc 1907. Sia il gruppo Brigata 1907 sia i Pessimi Elementi si scagliano contro il presidente Massimo Cittadino, che non ha iscritto la squadra al campionato e che detiene ancora lo storico marchio del Vecchio Delfino. Lo esortano a cedere il marchio il prima possibile oltre a ribadire la disapprovazione per tutta la loro gestione.

I Vecchi Ultras avevano tempo fa comunicato che avrebbero iniziato a sostenere il Città di Savona. I Pessimi Elementi, al contrario, dicono esplicitamente che non saranno a fianco del nuovo club anche se gli riconoscono di lavorare bene e nell’interessa della città lasciando anche una porta aperta in caso di impossibilità di acquisizione del marchio. La Brigata, che comunica di non cessare l’attività ma non cita il nuovo sodalizio.

COMUNICATO UFFICIALE BRIGATA 1907

Alla luce di tutte le vicende emerse negli ultimi tempi, riteniamo doveroso esprimere il nostro punto di vista. La vergognosa, ma purtroppo, non inaspettata decisione di non iscrivere il Savona al prossimo campionato, ci lascia orfani di ciò, che per noi, era più importante: la nostra squadra, il nostro simbolo, la nostra identità. Nonostante questo, l’attività del Gruppo non cessa e, tramite iniziative di aggregazione e appartenenza, l’obbiettivo sarà quello di non disperdere l’ottimo lavoro svolto insieme agli altri Gruppi, per farci trovare pronti nel momento in cui il Nostro amato Savona 1907 FBC rinascerà per l’ennesima volta. Sappiamo molto bene per quale motivo si è arrivati a questa situazione. Una proprietà assente, indecente, schizofrenica, bugiarda, incompetente che, invece, di provocare e rilasciare interviste senza senso, dovrebbe solo pensare a cedere il nostro simbolo, il prima possibile, a chi realmente interessato e/o con un progetto concreto di rilancio.

COMUNICATO UFFICIALE PESSIMI ELEMENTI

Parliamo noi! dopo un periodo passato a guardare in silenzio lo sviluppo degli eventi tragici del nostro Savona siamo arrivati alla nostra decisione il gruppo Pessimi Elementi 2013 non seguirà la società con denominazione “Città di Savona”.

Le cose da dire sarebbero tante forse troppe ma le motivazioni di questa scelta sono ben salde. Senza il logo, senza quel simbolo ci sentiremmo di non tifare il nostro Savona,

quello che ci ha accompagnato in questi 10 anni di attività. E, prima di staccarci del tutto da una situazione del genere, è doveroso aspettare per noi e per tutto quello che ha rappresentato quel simbolo, quel simbolo che abbiamo amato, con cui abbiamo sofferto e per cui abbiamo soprattutto pagato. È in mano a un bandito o forse due che hanno messo in atto questa triste storia.

Con l’amara conclusione della non iscrizione al campionato di Prima Categoria. La speranza è che questi personaggi si mettano una mano sulla coscienza e lascino il simbolo alla società “Città di Savona”. Una società che si sta dimostrando seria ma soprattutto sana! Alla quale ci sentiamo di fare i complimenti per l’impegno e la dedizione di riportare il nome del Savona ad un certo livello. Precisiamo che le cose potrebbero cambiare se l’acquisizione del simbolo diventasse una cosa impossibile. Ripetiamo con la speranza che il simbolo torni alla citta per ripartire tutti insieme! Nel mentre aspetteremo il rientro di una parte dei diffidati e ci troverete in giro per l’Italia e per la Liguria con i nostri amici di sempre”.