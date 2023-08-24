Calcio, Eccellenza e Promozione: ecco i calendari

La Federazione ha reso noti i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione. L’Eccellenza, massimo campionato regionale, prenderà il via il 10 settembre. Delle 16 partecipanti, solo due le savonesi: la Cairese e il Pietra Ligure.
La prima giornata: Arenzano – Cairese; Busalla – Athletic Club Albaro; Campomorone – Sammargheritese; Forza e Coraggio – Angelo Baiardo; Rivasamba – Imperia; Serra Riccò – Genova Calcio; Taggia – Pietra Ligure; Voltrese – Golfoparadisoprorecco.
Le squadre savonesi sono inserite tutte nel Girone “A” del campionato di Promozione. La prima giornata, domenica 10 settembre, vedrà le seguenti sfide: Campese – Praese, Carcarese – Legino, Celle Varazze – Finale, New Bragn0 – San Cipriano, Pra’ FC – Pontelungo, Quiliano&Valleggia – Sestrese, San Francesco Loano – Camporosso, Ventimiglia – Ceriale.
I calendari completi
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
1a Giornata
10 Set 2023 – 7 Gen 2024
ARENZANO FOOTBALL CLUB CAIRESE
BUSALLA CALCIO ATHLETIC CLUB ALBARO
CAMPOMORONE S.OLCESE SAMMARGHERITESE 1903
FORZA E CORAGGIO ANGELO BAIARDO
RIVASAMBA H.C.A. IMPERIA CALCIO SRL
SERRA RICCO 1971 FOOTBALL GENOVA CALCIO
TAGGIA PIETRA LIGURE 1956
VOLTRESE VULTUR SSDARL GOLFOPARADISOPROR.C.A.
2a Giornata
17 Set 2023 – 14 Gen 2024
ANGELO BAIARDO TAGGIA
ATHLETIC CLUB ALBARO ARENZANO FOOTBALL CLUB
CAIRESE SERRA RICCO 1971
FOOTBALL GENOVA CALCIO FORZA E CORAGGIO
GOLFOPARADISOPROR.C.A. RIVASAMBA H.C.A.
IMPERIA CALCIO SRL BUSALLA CALCIO
PIETRA LIGURE 1956 CAMPOMORONE S.OLCESE
SAMMARGHERITESE 1903 VOLTRESE VULTUR SSDARL
3a Giornata
24 Set 2023 – 21 Gen 2024
ARENZANO FOOTBALL CLUB FOOTBALL GENOVA CALCIO
ATHLETIC CLUB ALBARO CAIRESE
CAMPOMORONE S.OLCESE GOLFOPARADISOPROR.C.A.
FORZA E CORAGGIO PIETRA LIGURE 1956
RIVASAMBA H.C.A. BUSALLA CALCIO
SERRA RICCO 1971 ANGELO BAIARDO
TAGGIA SAMMARGHERITESE 1903
VOLTRESE VULTUR SSDARL IMPERIA CALCIO SRL
4a Giornata
1 Ott 2023 – 28 Gen 2024
ANGELO BAIARDO CAIRESE
BUSALLA CALCIO CAMPOMORONE S.OLCESE
FOOTBALL GENOVA CALCIO ATHLETIC CLUB ALBARO
GOLFOPARADISOPROR.C.A. FORZA E CORAGGIO
IMPERIA CALCIO SRL TAGGIA
PIETRA LIGURE 1956 ARENZANO FOOTBALL CLUB
RIVASAMBA H.C.A. VOLTRESE VULTUR SSDARL
SAMMARGHERITESE 1903 SERRA RICCO 1971
5a Giornata
8 Ott 2023 – 4 Feb 2024
ARENZANO FOOTBALL CLUB ANGELO BAIARDO
ATHLETIC CLUB ALBARO RIVASAMBA H.C.A.
CAIRESE FOOTBALL GENOVA CALCIO
CAMPOMORONE S.OLCESE IMPERIA CALCIO SRL
FORZA E CORAGGIO SAMMARGHERITESE 1903
SERRA RICCO 1971 PIETRA LIGURE 1956
TAGGIA GOLFOPARADISOPROR.C.A.
VOLTRESE VULTUR SSDARL BUSALLA CALCIO
6a Giornata
15 Ott 2023 – 11 Feb 2024
ANGELO BAIARDO ATHLETIC CLUB ALBARO
BUSALLA CALCIO FORZA E CORAGGIO
GOLFOPARADISOPROR.C.A. ARENZANO FOOTBALL CLUB
IMPERIA CALCIO SRL SERRA RICCO 1971
PIETRA LIGURE 1956 FOOTBALL GENOVA CALCIO
RIVASAMBA H.C.A. TAGGIA
SAMMARGHERITESE 1903 CAIRESE
VOLTRESE VULTUR SSDARL CAMPOMORONE S.OLCESE
7a Giornata
22 Ott 2023 – 18 Feb 2024
ARENZANO FOOTBALL CLUB SAMMARGHERITESE 1903
ATHLETIC CLUB ALBARO VOLTRESE VULTUR SSDARL
CAIRESE PIETRA LIGURE 1956
CAMPOMORONE S.OLCESE RIVASAMBA H.C.A.
FOOTBALL GENOVA CALCIO ANGELO BAIARDO
FORZA E CORAGGIO IMPERIA CALCIO SRL
SERRA RICCO 1971 GOLFOPARADISOPROR.C.A.
TAGGIA BUSALLA CALCIO
8a Giornata
29 Ott 2023 – 25 Feb 2024
BUSALLA CALCIO ARENZANO FOOTBALL CLUB
CAMPOMORONE S.OLCESE TAGGIA
GOLFOPARADISOPROR.C.A. FOOTBALL GENOVA CALCIO
IMPERIA CALCIO SRL CAIRESE
PIETRA LIGURE 1956 ATHLETIC CLUB ALBARO
RIVASAMBA H.C.A. SERRA RICCO 1971
SAMMARGHERITESE 1903 ANGELO BAIARDO
VOLTRESE VULTUR SSDARL FORZA E CORAGGIO
9a Giornata
5 Nov 2023 – 3 Mar 2024
ANGELO BAIARDO PIETRA LIGURE 1956
ARENZANO FOOTBALL CLUB IMPERIA CALCIO SRL
ATHLETIC CLUB ALBARO CAMPOMORONE S.OLCESE
CAIRESE GOLFOPARADISOPROR.C.A.
FOOTBALL GENOVA CALCIO SAMMARGHERITESE 1903
FORZA E CORAGGIO RIVASAMBA H.C.A.
SERRA RICCO 1971 BUSALLA CALCIO
TAGGIA VOLTRESE VULTUR SSDARL
10a Giornata
12 Nov 2023 – 10 Mar 2024
BUSALLA CALCIO FOOTBALL GENOVA CALCIO
CAMPOMORONE S.OLCESE SERRA RICCO 1971
GOLFOPARADISOPROR.C.A. PIETRA LIGURE 1956
IMPERIA CALCIO SRL ANGELO BAIARDO
RIVASAMBA H.C.A. CAIRESE
SAMMARGHERITESE 1903 ATHLETIC CLUB ALBARO
TAGGIA FORZA E CORAGGIO
VOLTRESE VULTUR SSDARL ARENZANO FOOTBALL CLUB
11a Giornata
19 Nov 2023 – 17 Mar 2024
ANGELO BAIARDO GOLFOPARADISOPROR.C.A.
ARENZANO FOOTBALL CLUB RIVASAMBA H.C.A.
ATHLETIC CLUB ALBARO TAGGIA
CAIRESE BUSALLA CALCIO
FOOTBALL GENOVA CALCIO IMPERIA CALCIO SRL
FORZA E CORAGGIO CAMPOMORONE S.OLCESE
PIETRA LIGURE 1956 SAMMARGHERITESE 1903
SERRA RICCO 1971 VOLTRESE VULTUR SSDARL
12a Giornata
26 Nov 2023 – 7 Apr 2024
BUSALLA CALCIO PIETRA LIGURE 1956
CAMPOMORONE S.OLCESE CAIRESE
FORZA E CORAGGIO SERRA RICCO 1971
GOLFOPARADISOPROR.C.A. ATHLETIC CLUB ALBARO
IMPERIA CALCIO SRL SAMMARGHERITESE 1903
RIVASAMBA H.C.A. ANGELO BAIARDO
TAGGIA ARENZANO FOOTBALL CLUB
VOLTRESE VULTUR SSDARL FOOTBALL GENOVA CALCIO
13a Giornata
3 Dic 2023 – 14 Apr 2024
ANGELO BAIARDO BUSALLA CALCIO
ARENZANO FOOTBALL CLUB CAMPOMORONE S.OLCESE
ATHLETIC CLUB ALBARO FORZA E CORAGGIO
CAIRESE VOLTRESE VULTUR SSDARL
FOOTBALL GENOVA CALCIO RIVASAMBA H.C.A.
PIETRA LIGURE 1956 IMPERIA CALCIO SRL
SAMMARGHERITESE 1903 GOLFOPARADISOPROR.C.A.
SERRA RICCO 1971 TAGGIA
14a Giornata
10 Dic 2023 – 21 Apr 2024
BUSALLA CALCIO GOLFOPARADISOPROR.C.A.
CAMPOMORONE S.OLCESE ANGELO BAIARDO
FORZA E CORAGGIO CAIRESE
IMPERIA CALCIO SRL ATHLETIC CLUB ALBARO
RIVASAMBA H.C.A. SAMMARGHERITESE 1903
SERRA RICCO 1971 ARENZANO FOOTBALL CLUB
TAGGIA FOOTBALL GENOVA CALCIO
VOLTRESE VULTUR SSDARL PIETRA LIGURE 1956
15a Giornata
17 Dic 2023 – 28 Apr 2024
ANGELO BAIARDO VOLTRESE VULTUR SSDARL
ARENZANO FOOTBALL CLUB FORZA E CORAGGIO
ATHLETIC CLUB ALBARO SERRA RICCO 1971
CAIRESE TAGGIA
FOOTBALL GENOVA CALCIO CAMPOMORONE S.OLCESE
GOLFOPARADISOPROR.C.A. IMPERIA CALCIO SRL
PIETRA LIGURE 1956 RIVASAMBA H.C.A.
SAMMARGHERITESE 1903 BUSALLA CALCIO
PROMOZIONE GIRONE “A”
1a Giornata
10 Set 2023 – 7 Gen 2024
CAMPESE F.B.C. PRAESE 1945
CARCARESE LEGINO 1910
CELLE VARAZZE F.B.C. FINALE
NEW BRAGNO CALCIO SAN CIPRIANO
PRA F.C. PONTELUNGO 1949
QUILIANO&VALLEGGIA SESTRESE BOR. 1919
SAN FRANCESCO LOANO CAMPOROSSO
VENTIMIGLIACALCIO CERIALE PROGETTO CALCIO
2a Giornata
17 Set 2023 – 14 Gen 2024
CAMPOROSSO CAMPESE F.B.C.
CERIALE PROGETTO CALCIO SAN FRANCESCO LOANO
FINALE QUILIANO&VALLEGGIA
LEGINO 1910 NEW BRAGNO CALCIO
PONTELUNGO 1949 CARCARESE
PRAESE 1945 PRA F.C.
SAN CIPRIANO CELLE VARAZZE F.B.C.
SESTRESE BOR. 1919 VENTIMIGLIACALCIO
3a Giornata
24 Set 2023 – 21 Gen 2024
CAMPESE F.B.C. PONTELUNGO 1949
CARCARESE NEW BRAGNO CALCIO
CELLE VARAZZE F.B.C. SESTRESE BOR. 1919
PRA F.C. LEGINO 1910
QUILIANO&VALLEGGIA CERIALE PROGETTO CALCIO
SAN CIPRIANO FINALE
SAN FRANCESCO LOANO PRAESE 1945
VENTIMIGLIACALCIO CAMPOROSSO
4a Giornata
1 Ott 2023 – 28 Gen 2024
CAMPOROSSO CELLE VARAZZE F.B.C.
CARCARESE PRA F.C.
CERIALE PROGETTO CALCIO FINALE
LEGINO 1910 SAN FRANCESCO LOANO
NEW BRAGNO CALCIO CAMPESE F.B.C.
PONTELUNGO 1949 VENTIMIGLIACALCIO
PRAESE 1945 QUILIANO&VALLEGGIA
SESTRESE BOR. 1919 SAN CIPRIANO
5a Giornata
8 Ott 2023 – 4 Feb 2024
CAMPESE F.B.C. LEGINO 1910
CELLE VARAZZE F.B.C. CERIALE PROGETTO CALCIO
FINALE SESTRESE BOR. 1919
PRA F.C. NEW BRAGNO CALCIO
QUILIANO&VALLEGGIA CAMPOROSSO
SAN CIPRIANO CARCARESE
SAN FRANCESCO LOANO PONTELUNGO 1949
VENTIMIGLIACALCIO PRAESE 1945
6a Giornata
15 Ott 2023 – 11 Feb 2024
CAMPOROSSO SESTRESE BOR. 1919
CARCARESE SAN FRANCESCO LOANO
CERIALE PROGETTO CALCIO SAN CIPRIANO
LEGINO 1910 QUILIANO&VALLEGGIA
NEW BRAGNO CALCIO VENTIMIGLIACALCIO
PONTELUNGO 1949 CELLE VARAZZE F.B.C.
PRA F.C. CAMPESE F.B.C.
PRAESE 1945 FINALE
7a Giornata
22 Ott 2023 – 18 Feb 2024
CAMPESE F.B.C. CARCARESE
CELLE VARAZZE F.B.C. PRAESE 1945
FINALE CAMPOROSSO
QUILIANO&VALLEGGIA PONTELUNGO 1949
SAN CIPRIANO PRA F.C.
SAN FRANCESCO LOANO NEW BRAGNO CALCIO
SESTRESE BOR. 1919 CERIALE PROGETTO CALCIO
VENTIMIGLIACALCIO LEGINO 1910
8a Giornata
29 Ott 2023 – 25 Feb 2024
CAMPESE F.B.C. SAN FRANCESCO LOANO
CAMPOROSSO SAN CIPRIANO
CARCARESE QUILIANO&VALLEGGIA
LEGINO 1910 FINALE
NEW BRAGNO CALCIO CELLE VARAZZE F.B.C.
PONTELUNGO 1949 SESTRESE BOR. 1919
PRA F.C. VENTIMIGLIACALCIO
PRAESE 1945 CERIALE PROGETTO CALCIO
9a Giornata
5 Nov 2023 – 3 Mar 2024
CELLE VARAZZE F.B.C. LEGINO 1910
CERIALE PROGETTO CALCIO CAMPOROSSO
FINALE PONTELUNGO 1949
QUILIANO&VALLEGGIA NEW BRAGNO CALCIO
SAN CIPRIANO CAMPESE F.B.C.
SAN FRANCESCO LOANO PRA F.C.
SESTRESE BOR. 1919 PRAESE 1945
VENTIMIGLIACALCIO CARCARESE
10a Giornata
12 Nov 2023 – 10 Mar 2024
CAMPESE F.B.C. QUILIANO&VALLEGGIA
CARCARESE FINALE
LEGINO 1910 CERIALE PROGETTO CALCIO
NEW BRAGNO CALCIO SESTRESE BOR. 1919
PONTELUNGO 1949 CAMPOROSSO
PRA F.C. CELLE VARAZZE F.B.C.
PRAESE 1945 SAN CIPRIANO
SAN FRANCESCO LOANO VENTIMIGLIACALCIO
11a Giornata
19 Nov 2023 – 17 Mar 2024
CAMPOROSSO PRAESE 1945
CELLE VARAZZE F.B.C. CARCARESE
CERIALE PROGETTO CALCIO PONTELUNGO 1949
FINALE NEW BRAGNO CALCIO
QUILIANO&VALLEGGIA PRA F.C.
SAN CIPRIANO SAN FRANCESCO LOANO
SESTRESE BOR. 1919 LEGINO 1910
VENTIMIGLIACALCIO CAMPESE F.B.C.
12a Giornata
26 Nov 2023 – 7 Apr 2024
CAMPESE F.B.C. FINALE
CARCARESE CERIALE PROGETTO CALCIO
LEGINO 1910 PRAESE 1945
NEW BRAGNO CALCIO CAMPOROSSO
PONTELUNGO 1949 SAN CIPRIANO
PRA F.C. SESTRESE BOR. 1919
SAN FRANCESCO LOANO CELLE VARAZZE F.B.C.
VENTIMIGLIACALCIO QUILIANO&VALLEGGIA
13a Giornata
3 Dic 2023 – 14 Apr 2024
CAMPOROSSO LEGINO 1910
CELLE VARAZZE F.B.C. CAMPESE F.B.C.
CERIALE PROGETTO CALCIO NEW BRAGNO CALCIO
FINALE PRA F.C.
PRAESE 1945 PONTELUNGO 1949
QUILIANO&VALLEGGIA SAN FRANCESCO LOANO
SAN CIPRIANO VENTIMIGLIACALCIO
SESTRESE BOR. 1919 CARCARESE
14a Giornata
10 Dic 2023 – 21 Apr 2024
CAMPESE F.B.C. CERIALE PROGETTO CALCIO
CARCARESE PRAESE 1945
LEGINO 1910 SAN CIPRIANO
NEW BRAGNO CALCIO PONTELUNGO 1949
PRA F.C. CAMPOROSSO
QUILIANO&VALLEGGIA CELLE VARAZZE F.B.C.
SAN FRANCESCO LOANO SESTRESE BOR. 1919
VENTIMIGLIACALCIO FINALE
15a Giornata
17 Dic 2023 – 28 Apr 2024
CAMPOROSSO CARCARESE
CELLE VARAZZE F.B.C. VENTIMIGLIACALCIO
CERIALE PROGETTO CALCIO PRA F.C.
FINALE SAN FRANCESCO LOANO
PONTELUNGO 1949 LEGINO 1910
PRAESE 1945 NEW BRAGNO CALCIO
SAN CIPRIANO QUILIANO&VALLEGGIA
SESTRESE BOR. 1919 CAMPESE F.B.C.