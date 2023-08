Calcio, è iniziata l’avventura del Città di Savona

Il pallone del Città di Savona ha iniziato a rotolare oggi. Al “Levratto” di Zinola, la squadra allenata da mister Ermanno Frumento ha cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Nei giorni scorsi, il club ha reso noto l’elenco dei giocatori convocati. Non solo i giocatori annunciati durante l’estate ma anche alcuni ragazzi delle due leve giovanili. Le partite casalinghe verranno disputate al “Picasso” di Quiliano. Per quanto concerne la vociferata presenza della squadra al “Bacigalupo” le ultime indiscrezioni danno un esito positivo per gli allenamenti. A breve dovrebbero arrivare novità a riguardo per quello che sarebbe un primo passo per vedere nuovamente maglie biancoblù all’interno dell’impianto leginese.

I convocati a disposizione di Mister Frumento

Portieri:

– Prisco Armando

– Barbara Edoardo

Difensori:

– Apicella Nicolò

– Kuci Eraldo

– Matarozzo Matteo

– Esposito Matteo

– Fancellu Fabio

– Fontana Andrea

– Kalaja Luis

– Kalaja Xhoel

Centrocampisti:

– Rizzo Alessandro

– Brazzino Giacomo

– Marrapodi Andrea

– Beani Lorenzo

– Diroccia Daniele

– Caredda Stefano

– Buttu Gabriele

– Palumbo Luca

Attaccanti:

– Ferrara Luca

– Romano Gabriele

– Doci Gentian

– Pondaco Stefano

– Rapetti Marco

Saranno convocati e aggregati al gruppo anche svariati Allevi della leva 2008: