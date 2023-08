Calcio, Città di Savona “porta” girevole: saluta Prisco, arriva Franco Lionel Dome

Ci si aspettava un centrocampista brasiliano, ed ecco invece un portiere argentino. Leandro Leite resta comunque nel mirino e potrebbe arrivare la prossima settimana. Tuttavia, alla corte di mister Frumento arriva prima l’estremo difensore Franco Lionel Dome.

Il motivo è l’addio di Armando Prisco, sceso in campo contro la Cairese. Alla base della separazione ci sarebbero alcuni impegni personali che gli impedirebbero di potersi allenare e contemporaneamente occuparsi dei ragazzi del settore giovanile biancoblù. Dalla società si smentiscono rumor di alcune incomprensioni tra club e giocatore.

Franco Lionel Dome è un classe 1997. In Italia, ha giocato in Sicilia con i colori del Dolce Onorio Marsala (Eccellenza), dell’Akragas (Eccellenza) e del Raffadali (Promozione). Il giocatore potrebbe scendere in campo già domani in occasione del trofeo “Borreani”: triangolare organizzato al “Picasso” di Quiliano dai padroni di casa del Quiliano&Valleggia a cui prenderà parte anche il Cengio.