Calcio, Città di Savona: Pondaco in attacco, Palumbo in mezzo e Barbara in porta

Tris di novità per il Città di Savona, squadra che sarà impegnata nel Girone “B” di Prima Categoria. Mister Ermanno Frumento ritrova Stefano Pondaco. L’attaccante classe 1988 era stato tra i protagonisti dell’ottimo avvio di campionato del Savona 1907 Fbc lo scorso anno. Giocherà con tanti ex compagni nel nuovo sodalizio.

Altro giocatore che lo scorso anno era nel club del presidente Cittadino è il giovane portiere classe 2004 Edoardo Barbara, il quale era balzato agli onori della cronaca per aver giocato fuori dai pali nel momento di maggiore emergenza. I tifosi, in buona parte passati a sostenere il nuovo club, ritrovano quindi un cuore biancoblù che andrà a ‘coprire le spalle’ al primo portiere Armando Prisco.

Infine, dalla Veloce arriva il centrocampista Luca Palumbo. Classe 2005, si è messo in mostra nella giovanissima formazione granata dei mister Musso e Ceraolo nonostante l’annata culminata con la retrocessione. Come Rizzo, addocchiato da mister Frumento nel match contro l’Olimpic della scorsa stagione, anche Palumbo potrebbe aver “colpito” l’allenatore da avversario. In occasione della vittoria dello scorso anno del Savona contro la Veloce, il classe 2005 aveva firmato una splendida punizione che non aveva lasciato scampo neanche a un big come Carlo Porta.