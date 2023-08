Calcio, Città di Savona compatto in vista dell’esordio ufficiale ad Altare

Sorrisi e abbracci. Il Città di Savona ha ribadito in due occasioni la massima fiducia in mister Ermanno Frumento dopo gli ormai arcinoti fatti post tringolare di Andora. La foto postata sui social del club testimonia un clima sereno ritraendo insieme al mister il presidente Enrico Santucci, presente al Santuario per assistere all’allenamento della squadra.

Sabato alle 17 al “Fornaciari” di Altare la squadra affronterà la formazione locale in occasione del primo turno della Coppa Liguria. Un primo test importante in vista del campionato – la coppa non porta alla promozione – che sarà il vero obiettivo dei biancoblù.

La Coppa accompagnerà i tre weekend prima dell’inizio del campionato in programma domenica 23 settembre. Il girone a tre viene completato dalla Vadese, che riposerà alla prima giornata.