Calcio, Città di Savona: colpo a sorpresa per la trequarti? Indizi su un brasiliano

Le modalità di comunicazione del Città di Savona sono sempre state moderate. Pur volendo rappresentare la città ponendosi come erede della storia ultracentenaria del Vecchio Delfino, il club non si è mai lasciato andare ad annunci ad effetto. Tante buone premesse – leggasi fatti – al posto delle troppe promesse sentite negli ultimi anni.

Ecco quindi che in questi mesi nessuno ha mai parlato di colpi “ad effetto”. Anzi, il mercato ha portato in dote a mister Ermanno Frumento una squadra di livello per la Prima Categoria, realizzabile con investimenti importanti ma lontano dalle cifre faraoniche a cui si era abituati parlando di biancoblù. Un gruppo solido – quello del Savona Fbc dello scorso anno – a cui si sono aggiunti, tra gli altri, elementi di spicco della scorsa Prima Categoria come il centrocampista Rizzo e l’attaccante Romano. Ma alcuni rumor sembrano avvalorare la volontà anche di un colpo a sorpresa che la società starebbe prendendo in considerazione.

A corroborare l’ipotesi, anche qualche indizio social, scartabellando tra i profili del mondo Città di Savona. Voci di corridoio vedrebbero vicino al club del presidente Benucci il trequartista brasiliano Leandro Leite. Classe 1994, ha giocato nell’ultima stagione in Polonia con i colori del Polonus Kazimierz Biskupi, squadra di V liga, sesto livello dei campionati polacchi. In precendenza, esperienza nelle serie minori tedesche con il Fortuna Trebendorf. Nome che dice poco e di cui si trovano poche informazioni sul web, mentre più stuzzicante il fatto che abbia militato nell’Under 20 del Bragantino, società brasiliana targata Red Bull da dove è passato anche Carlos Alberto Parreira, il ct verdeoro dei mondiali 1994 e 2006. Suggestione o realtà? Forse lo sapremo la prossima settimana.