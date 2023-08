Calcio. Città di Savona batte Plodio, fondamentale non pensarsi “ammazzacampionato”

Prima vittoria nel precampionato per il Città di Savona. La formazione allenata da mister Ermanno Frumento, ieri guidata dai collaboratori per l’assenza del mister, si è imposta 2 a 0 in casa del Plodio. Protagonista di giornata il bomber Gabriele Romano, autore di una doppietta.

Una vittoria che arriva dopo alcune giornate travagliate. Non è un mistero che i risultati poco convincenti delle prime e tantissime amichevoli precampionato abbiano portato l’ambiente a porsi qualche interrogativo. A onor del vero, vale anche precisare che conoscendo il valore delle avversarie si poteva facilmente mettere in conto una serie di risultati tutt’altro che pirotecnici. E proprio dal rendersi conto della propria dimesione, senza pretendere che la squadra “uccida” il campionato, passa molta della serenità di un ambiente che ha i riflettori puntati addosso come normale che sia per chi ha deciso di volersi fare erede di più di 100 anni di storia biancoblù.

Nell’ambito delle numerose amichevoli giocate, ben tre triangolari (match da 45 min) e due partite intere in appena tre settimane, il Città di Savona ha perso contro le due candiate alla vittoria dell’Eccellenza, 7 a 1 contro la Cairese (novanta minuti) e 1 a0 contro l‘Imperia, contro due squadre di Promozione, Carcarese (che punta ai playoff) e Quiliano&Valleggia, e contro le due big del Girone “A” di Prima Categoria, l’Andora e il Millesimo. In mezzo, un pareggio 0 a 0 nei quarantacinque minuti col Cengio. Il campanello d’allarme eventuale è nel solo goal segnato prima del Plodio e nel complesso dei risultati. Questi ultimi però presi singolarmente “ci possono tutti stare” tenuto conto che la squadra può giocarsi la vittoria del campionato di Prima Categoria ma lottando alla pari con altre due o tre formazioni. Non si parla di una schiacciasassi stile Alassio di Vincenzi.

La tensione Benucci-Frumento, ormai segreto di Pulcinella, con l’ex presidente desideroso di proporre nuovi giocatori all’allenatore che ha costruito la squadra, era forse determinta da una discrepanza tra aspettative e realtà. Differenze di vedute risolte dalla coppia di comunicati dell’altro ieri: cambio di presidente, da Benucci a Santucci, e conferma a chiare lettere di Ermanno Frumento. Va da sé che l’assenza di ieri del mister possa far sorgere qualche interrogativo, visto che aveva palesato la volontà di dimettersi, per quanto in Prima Categoria non sia di per sé notizia che per una volta l’allenatore salta un impegno programmato.