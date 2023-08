Calcio. Buon test per San Francesco Loano e Cengio: il punto dei mister Cattardico e Molinaro

Loano. Ieri sera allo stadio Ellena si è svolta la prima amichevole pre stagionale tra i padroni di casa della San Francesco Loano e i valbormidesi del Cengio. Promozione per i rossoblù, Prima Categoria per i granata ma un eguale volontà di ben figurare e avviare un percorso di crescita. Il risultato ha sorriso nettamente ai rossoblù con un ampio 5-0, ma lo “smile” stampato sulla faccia lo ha avuto anche mister Gianluca Molinaro, che si è presentato ai microfoni per la prima volta in stagione con il collega Cristian Cattardico.

“Prima di tutto si tratta di un grande amico – dichiara Molinaro mettendo un braccio sulla spalla di Cattardico -. Parlando della partita, nonostante qualche assenza sono contento di quello che hanno mostrato i ragazzi. Giocavamo contro una squadra molto preparata che gioca già un bel calcio‘.

Parola poi al tecnico rossoblù: “Ci sono alcune cose da rivedere, tuttavia mi è piaciuto il ritmo che abbiamo messo. Qualità davanti? È vero però ci vuole sempre equilibrio in tutti i reparti. Siamo una squadra molto giovane che deve sempre stare sul pezzo”.

“Avrà il suo bel da fare però sono convinto che si possa levare qualche soddisfazione – risponde Molinaro riguardo alla nuova stagione alle porte del suo amico-collega -. Voglio fargli un grosso in bocca al lupo con tutto il cuore”.

E Cattardico contraccambia in pieno il messaggio: “Gianluca è stato con me e so come lavora. Ci mette passione, dovrebbero esserci più allenatori come lui. Sono sicuro che farà benissimo“.