Cairo, carabinieri alla ricerca di una nuova sede per la caserma: si pensa all’ex palazzetto dello sport

Cairo Montenotte. Realizzare la nuova caserma nell’ex palazzetto dello sport. È questa l’idea proposta dall’amministrazione cairese all’Arma dei Carabinieri in cerca di una nuova sede.

L’attuale caserma, sita in viale Vittorio Veneto, infatti non riesce a rispondere alle esigenze dei militari: gli spazi sono limitati e si trova all’interno di un condominio, oltre ad avere bisogno di lavori di manutenzione.

Problemi che sono presenti da anni, diverse le ipotesi che sono state valutate ed ora si pensa all’immobile di corso XXV Aprile che da tempo attende di essere riqualificato. Anche in questo caso diverse le proposte che erano state presentate: da una casa delle associazioni (avanzata dal gruppo Noi per Cairo in campagna elettorale), alla nuova sede della Croce Bianca e di un ambulatorio per i medici di famiglia (questa invece l’idea di Più Cairo). Ora invece prende piede la possibilità di trasformare il vecchio palazzetto in una caserma.

“Il Comando dei Carabinieri ci ha manifestato l’esigenza di disporre di un immobile per realizzare la nuova caserma in sostituzione di quella attuale e noi ci siamo subito adoperati, mostrando loro il vecchio palazzetto dello sport, area che ha suscitato l’interessamento dei militari – dichiara il sindaco Paolo Lambertini – Così abbiamo provveduto a deliberare un atto di indirizzo. Al momento è esclusivamente una proposta, ma lo riteniamo un passo importante in quanto dimostra l’interesse dell’Arma verso il nostro territorio”.

L’ex palazzetto dello sport risulta particolarmente idoneo al nuovo scopo: si trova sulla strada ed è quindi è facilmente accessibile, è vicino al centro cittadino (è a pochi metri di distanza rispetto all’attuale sede) e presenta la metratura adatta per rispondere alle esigenze della stazione cairese.

“Vicino – spiega Lambertini – c’è anche un terreno di proprietà di un privato che potrebbe essere utilizzato per ampliare l’area e far spazio magari anche alla caserma della Guardia di Finanza. Anch’essa infatti si trova in un condominio (nel quartiere di Cairo 2) e le Fiamme Gialle da tempo hanno espresso la volontà di voler cambiare sede. Potrebbe essere un’opportunità, ma è solo un’idea ed è tutto da valutare”, sottolinea in conclusione il primo cittadino.