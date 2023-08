Cairese, la solidità difensiva come arma vincente. Boveri: “Buone sensazioni, fare gruppo sarà fondamentale”

Cairo Montenotte. Una Cairese camaleontica, in grado di fare la partita ma anche di essere paziente e pronta a colpire in contropiede sfruttando l’immensa qualità dei propri interpreti. È questa l’idea di futura impostazione di gioco delineata da Emanuele Boveri, difensore classe 1998 il quale si appresta ad affrontare la quarta stagione consecutiva in maglia gialloblù.

“Le sensazioni sono buone – spiega l’intervistato -, quest’anno sono arrivati tanti ragazzi nuovi quindi adesso la cosa più importante sarà conoscerci al meglio. Dovremo iniziare ad amalgamare il gruppo il prima possibile per diventare una squadra forte e solida, questo è quello che conta”.

Parole da leader quelle pronunciate da Boveri, il quale ha proseguito commentando i primi giorni di allenamento agli ordini di mister Lepore: “Ogni mister ha le proprie idee. Ora dobbiamo lavorare con mister Lepore, ascoltando i suoi consigli e mettendo in pratica ciò che ci chiede. Dovremo andargli dietro dando il massimo sia per lui che per tutti noi”.

Cosa potrebbe fare la differenza per ottenere la promozione diretta? Nessun dubbio per il difensore: “Per stare nei piani alti del campionato è il gruppo a fare la differenza”. Infine Boveri ha concluso l’intervista parlando dei nuovi arrivi: “Tutti i giocatori sono importanti, da Sogno ai più giovani. I ragazzi più esperti, aiutando i più giovani, faranno sicuramente bene al nostro gruppo. Dovremo imparare a crescere insieme”.