Cairese-Città di Savona, Mister Frumento promuove i suoi: “Ottima prima mezz’ora nonostante le assenze”

Cairo Montenotte. Ieri pomeriggio presso lo stadio “Cesare Brin” è andata in scena la prima storica partita del neonato Città di Savona. I biancoblù hanno affrontato in amichevole la Cairese, questo per una partita che ha permesso agli allenatori delle due squadre di constatare lo stato di forma delle rispettive formazioni.

Una settimana di allenamenti per la squadra ospite, due per i padroni di casa. Questo fattore è emerso in maniera chiara soprattutto nella prima mezz’ora del match, una parte di gara che ha visto il Città di Savona tenere bene il campo. Successivamente la Cairese, inizialmente affaticata a causa dei carichi di lavoro, è uscita alla distanza, il tutto per un 7-1 finale che ha ricordato le due categorie di differenza tra i club.

Al termine della gara, oltre a Caredda e Romano, è intervenuto anche mister Ermanno Frumento. “Sono molto soddisfatto – ha dichiarato l’allenatore -, abbiamo disputato davvero un’ottima prima mezz’ora. Tra le nostre file mancavano tanti giocatori (assenti Barbara, Kuci, Marrapodi, Fontana, Di Roccia, Ferrara, Rapetti, ndr), ma nonostante ciò siamo riusciti a tenere testa ad una squadra fortissima”. Sui giovani: “I 2008 che sono scesi in campo oggi mi hanno davvero impressionato per personalità e voglia di incidere. Durante l’anno sappiamo di poter contare anche su di loro”.

Frumento ha poi svelato come ha scelto di impostare la preparazione dei suoi in vista dell’inizio della nuova stagione: “Stiamo lavorando molto sulla corsa, avere gamba sarà fondamentale per poter affrontare al meglio il campionato. Pondaco falso nueve? È una variante tattica che potrei riproporre in caso di necessità”. Infine l’allenatore ha concluso dichiarando: “Ora ci prepareremo in vista del triangolare del prossimo weekend, vogliamo arrivare al meglio al campionato”.