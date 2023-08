Caccia con l’arco, la petizione supera 70mila firme. L’invito di Osa: “Mandate una lettera di protesta a chi ha votato a favore”

Liguria. Ieri sera hanno superato le 70.000, cinque volte il numero dei cacciatori liguri, e crescono ancora le adesioni raccolte su change.it contro la caccia con l’arco da Antonella Belgrano, in base all’allarme lanciato dall’Osservatorio Savonese Animalista (OSA).

Ed ora l’associazione invita gli animalisti a scrivere ai consiglieri che hanno votato a favore dell’emendamento, esprimendo il loro dissenso (come già fatto negli scorsi giorni da molti altri contrari al nuovo provvedimento). L’Osa infatti ha diffuso un elenco che contiene i nomi dei membri del consiglio regionale, con al fianco il proprio indirizzo mail, indicando come si sono espressi in merito.

“Invitiamo gli animalisti a cercare il consigliere al quale hanno dato la preferenza alle scorse elezioni per scrivergli una lettera di protesta (se ha votato a favore) evitando insulti (e magari dicendo che alle prossime elezioni valuterà se continuare a votarlo) o di congratulazione (se ha votato contro ma ce ne sono solo due: Rossetti e Tosi) o ancora di perplessità (se si è astenuto), magari dicendogli che avrebbe potuto sforzarsi un po’ di più e votare contro, visto che sta all’opposizione”, dichiarano da OSA.

L’osservatorio non risparia un commento verso Ferruccio Sansa: “La sua posizione sta già suscitando malumori, tra i molti animalisti che lo avevano votato come candidato governatore – affermano – Sansa proviene dall’ambientalismo e la sua decisione di astenersi su un’attività così barbara è pilatesca”.

L’ELENCO DEI VOTI DEI CONSIGLIERI

Hanno votato a favore:

Stefano Anzalone (Gruppo Misto), stefano.anzalone@regione.liguria.it,

Stefano Balleari (Fdi), stefano.balleari@regione.liguria.it,

Giovanni Boitano (Cambiamo), giovanni.boitano@regione.liguria.it,

Alessandro Bozzano (Cambiamo), alessandro.bozzano@regione.liguria.it,

Brunello Brunetto (Lega), brunello.brunetto@regione.liguria.it,

Chiara Cerri (Cambiamo), chiara.cerri@regione.liguria.it,

Domenico Cianci (Cambiamo), domenico.cianci@regione.liguria.it,

Sandro Garibaldi (Lega), sandro.garibaldi@regione.liguria.it,

Lilli Lauro (Cambiamo), lilli.lauro@regione.liguria.it,

Stefano Mai (Lega), stefano.mai@regione.liguria.it,

Sauro Mannucci (Fdi), sauro.manucci@regione.liguria.it,

Gianmarco Medusei (Lega), gianmarco.medusei@regione.liguria.it,

Daniela Menini (Cambiamo), daniela.menini@regione.liguria.it,

Claudio Muzio (Forza Italia), claudio.muzio@regione.liguria.it,

Alessio Piana (Lega) alessio.piana@regione.liguria.it,

Mabel Riolfo (Lega), mabel.riolfo@regione.liguria.it,

Veronica Russo (Fdi), veronica.russo@regione.liguria.it,

Giovanni Toti (Cambiamo, presidente della giunta), giovanni.toti@regione.liguria.it,

Angelo Vaccarezza (Cambiamo), angelo.vaccarezza@regione.liguria.it,

Dall’opposizione, hanno anch’essi votato a favore:

Luca Garibaldi (Pd), luca.garibaldi@regione.liguria.it,

Davide Natale (Pd), davide.natale@regione.liguria.it,

Enrico Ioculano (Pd), enrico.ioculano@regione.liguria.it,

Armando Sanna (Pd), armando.sanna@regione.liguria.it,

Hanno votato contro, appartenendo all’opposizione:

Sergio (Pippo) Rossetti (Pd), sergio.rossetti@regione.liguria.it,

Fabio Tosi (5Stelle), fabio.tosi@regione.liguria.it

Si sono astenuti (membri all’opposizione):

Roberto Arboscello (Pd), roberto.arboscello@regione.liguria.it,

Ferruccio Sansa (lista Sansa), ferruccio.sansa@regione.liguria.it,

Roberto Centi (lista Sansa), roberto.centi@regione.liguria.it,

Erano assenti Serena Candia, G.B. Pastorino, Paolo Ugolini